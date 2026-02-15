€ 5.0943
Ai peste 65 de ani și vrei să faci un act la notar? Recomandarea unui medic legist
Data publicării: 20:52 15 Feb 2026

Ai peste 65 de ani și vrei să faci un act la notar? Recomandarea unui medic legist
Autor: Anca Murgoci

notar pexels-cottonbro-6116863 notar / Fotografie de la cottonbro studio: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/persoana-om-maini-scrie-6116863/

Ai peste 65 de ani și vrei să faci un act la notar?

Medicul legist Cristian Paparău atrage atenția că vârsta nu trebuie privită „doar ca un număr”, mai ales atunci când este vorba despre întocmirea unor documente notariale care implică persoane în vârstă.

Specialistul recomandă ca persoanele de peste 65 de ani care urmează să semneze acte notariale, sau cei care încheie astfel de documente cu vârstnici, să ia în calcul efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice pentru a se atesta capacitatea psihică a semnatarului.

„Vârsta nu este doar un număr. Dacă aveți peste 65 de ani sau doriți să întocmiți un document notarial sau careva dintre voi urmează să întocmească un document notarial cu o persoană în vârstă, ar face bine ca persona respectivă să fie examinată medico-legal psihiatric pentru a i se atesta capacitatea psihică. Am văzut multe situații in care o proprietate a ramas cu o situație juridică incertă sau contestabilă, pentru mulți ani de zile. Nu există prag, dar din experiență vă spun, pentru a fi feriți de astfel de neplăceri, după un 65 de ani ar fi bine să se facă aceste certificate medico-legale psihiatrice (care se fac doar în instituțiile medico-legale de stat)”, a explicat Dr. Cristian Paparău, medic legist.

VEZI ȘI: Promisiunea de vânzare-cumpărare: cum funcționează și ce trebuie să includă 

notariat
legi
