€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Data actualizării: 09:38 15 Feb 2026 | Data publicării: 09:34 15 Feb 2026

EXCLUSIV Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Autor: Mihai Ciobanu

asigurare auto Asigurare RCA. Foto: Freepik.com

România are legi privind asigurările obligatorii, dar aplicarea lor lasă mult de dorit.

Viorel Vasile, preşedintele PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare a vorbit, la conferinţa "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, despre modelul Poloniei în ceea ce priveşte procentul de acoperire al poliţelor de răspundere civilă auto.

„În clipa în care noi avem o poliţă de asigurare obligatorie dar nu se face nimic, este clar că ea nu mai este obligatorie, iar atunci aş veni cu un exemplu concret: la Corbeanca primarul a notificat prima dată, le-a solicitat cetăţenilor să vină cu dovada asigurării (n.r. – Asigurarea PAD), nu au venit şi atunci a transmis amenzi. În acest moment această localitate are undeva la 80% grad de cuprindere în asigurare. Este singurul mod în care putem convinge cetăţeanul că e bine să facă asigurare. Statul poate crea cadru legislativ, dar dacă nu vine şi să urmărească aplicarea acestui cadru legislativ nu ajută.

Citiţi şi: Educația adaptată riscurilor, cheia unei Românii mai sigure. Cum ar reduce Adrian Câciu deficitul de protecție al țării

Vă mai dau exemplul poliţelor RCA unde gradul de acoperire la nivel naţional e undeva la 75-80%. În Polonia, gradul de acoperire este undeva la 98%. De ce? Dacă în 30 de zile sistemele sunt corelate şi nu există asigurare, maşina este radiată automat, iar posesorul primeşte amenda acasă. Lucrurile funcţionează în dublu sens: venim cu o legislaţie care să ajute cetăţeanul să conştientizeze nevoia de protecţie, dar apoi venim şi cu partea punitivă. Din păcate, din aspecte electorale mai degrabă, primarii care ar trebui să facă treaba asta nu o fac pentru că urmează alegeri iar cetăţeanul amendat e clar că nu o să-l mai voteze”, a declarat Viorel Vasile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

asigurare
rca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO
Publicat acum 43 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Cifre oficiale de la CNPP
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Crimă în Dolj: Un bărbat și-a ucis vecinul, apoi l-a jefuit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 12 ore si 55 minute
Conflictul Bostănică-Beregoi: Scandalul generat de Andreea, doar o tehnică de manipulate bine cunoscută. De ce a ales fix acest moment
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close