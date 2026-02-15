Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului

Viorel Vasile, preşedintele PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare a vorbit, la conferinţa "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, despre modelul Poloniei în ceea ce priveşte procentul de acoperire al poliţelor de răspundere civilă auto.

„În clipa în care noi avem o poliţă de asigurare obligatorie dar nu se face nimic, este clar că ea nu mai este obligatorie, iar atunci aş veni cu un exemplu concret: la Corbeanca primarul a notificat prima dată, le-a solicitat cetăţenilor să vină cu dovada asigurării (n.r. – Asigurarea PAD), nu au venit şi atunci a transmis amenzi. În acest moment această localitate are undeva la 80% grad de cuprindere în asigurare. Este singurul mod în care putem convinge cetăţeanul că e bine să facă asigurare. Statul poate crea cadru legislativ, dar dacă nu vine şi să urmărească aplicarea acestui cadru legislativ nu ajută.

Vă mai dau exemplul poliţelor RCA unde gradul de acoperire la nivel naţional e undeva la 75-80%. În Polonia, gradul de acoperire este undeva la 98%. De ce? Dacă în 30 de zile sistemele sunt corelate şi nu există asigurare, maşina este radiată automat, iar posesorul primeşte amenda acasă. Lucrurile funcţionează în dublu sens: venim cu o legislaţie care să ajute cetăţeanul să conştientizeze nevoia de protecţie, dar apoi venim şi cu partea punitivă. Din păcate, din aspecte electorale mai degrabă, primarii care ar trebui să facă treaba asta nu o fac pentru că urmează alegeri iar cetăţeanul amendat e clar că nu o să-l mai voteze”, a declarat Viorel Vasile.