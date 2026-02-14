Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii

Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj au emis ordonanțe de reținere pe numele mamei copilei în vârstă de 4 ani dusă vinerea trecută în stare gravă la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu de către aceasta, dar și pe numele concubinului femeii, scrie Pro TV.

Timp de o săptămână, procurorul criminalist a încercat să afle ce anume s-a întâmplat cu fetița și cum a fost posibil ca aceasta să ajungă într-o stare atât de gravă la spitalul din Târgu Jiu, fiind apoi transferată de urgență la Spitalul Marie Curie din Capitală.

Anchetă pentru tentativă de omor

Mama copilei și partenerul acesteia au declarat inițial că fetița ar fi fost victima unui accident în apartamentul închiriat, apoi au susținut că micuța s-ar fi lovit în interiorul mașinii. Oamenii legii au ajuns însă la concluzia că fetița ar fi fost, de fapt, victima unor agresiuni.

Se pare că pe corpul micuței au fost depistate urme mai vechi de agresiune. În plus, rana din cauza căreia a ajuns la spital în stare foarte gravă este la cap și nu e una superficială. Tocmai asta i-a făcut pe achetatori să creadă că e posibil să aibă de-a face cu o tentativă de omor.

Fetița de 4 ani se află în moarte cerebrală

Cei doi au fost aduși la audieri vineri, iar sâmbătă seară ar putea ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Între timp, veștile de la spital nu sunt bune. Starea micuței este una foarte gravă. Medicii sunt sceptici că aceasta va supraviețui, pentru că, în acest moment, fetița în vârstă de doar 4 ani se află în moarte cerebrală.