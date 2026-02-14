€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Data publicării: 20:17 14 Feb 2026

Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Autor: Doinița Manic

imagine cu o masina de politie Mama fetiței le spusese medicilor că micuța a căzut din pat. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Mama fetiței de 4 ani, adusă la București de la Târgu Jiu în stare gravă, a fost reținută de polițiști.

Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj au emis ordonanțe de reținere pe numele mamei copilei în vârstă de 4 ani dusă vinerea trecută în stare gravă la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu de către aceasta, dar și pe numele concubinului femeii, scrie Pro TV.

Timp de o săptămână, procurorul criminalist a încercat să afle ce anume s-a întâmplat cu fetița și cum a fost posibil ca aceasta să ajungă într-o stare atât de gravă la spitalul din Târgu Jiu, fiind apoi transferată de urgență la Spitalul Marie Curie din Capitală. 

Anchetă pentru tentativă de omor

Mama copilei și partenerul acesteia au declarat inițial că fetița ar fi fost victima unui accident în apartamentul închiriat, apoi au susținut că micuța s-ar fi lovit în interiorul mașinii. Oamenii legii au ajuns însă la concluzia că fetița ar fi fost, de fapt, victima unor agresiuni. 

Se pare că pe corpul micuței au fost depistate urme mai vechi de agresiune.  În plus, rana din cauza căreia a ajuns la spital în stare foarte gravă este la cap și nu e una superficială. Tocmai asta i-a făcut pe achetatori să creadă că e posibil să aibă de-a face cu o tentativă de omor.

Fetița de 4 ani se află în moarte cerebrală

Cei doi au fost aduși la audieri vineri, iar sâmbătă seară ar putea ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Între timp, veștile de la spital nu sunt bune. Starea micuței este una foarte gravă. Medicii sunt sceptici că aceasta va supraviețui, pentru că, în acest moment, fetița în vârstă de doar 4 ani se află în moarte cerebrală.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ancheta omor
targu jiu
agresiune minori
ancheta omor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Publicat acum 15 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Publicat acum 53 minute
Record de turişti români în Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Accident grav pe pârtie. Adolescentă preluată de elicopterul SMURD
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close