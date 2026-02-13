Europa, îndemnată să-și consolideze apărarea chiar și fără Trump

Europenii vor trebui să continue să-şi asume un control mai mare asupra propriei apărări, chiar şi fără preşedintele american Donald Trump la putere, a declarat vineri pentru AFP guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.

"Cred că este sustenabil şi chiar sănătos", a declarat Newsom, considerat un potenţial candidat favorit democrat la alegerile prezidenţiale americane din 2028, pe marginea Conferinţei de Securitate de la München.

"Cred că este în interesul Europei şi cred că este cu siguranţă, din perspectiva Statelor Unite, şi în interesul nostru", a spus el.

Sub presiunea lui Donald Trump, statele europene membre ale NATO s-au angajat să-şi crească masiv bugetele de apărăre, în contextul în care se confruntă cu ameninţarea Rusiei.

Washingtonul cere ca ţările europene să asigure apărarea convenţională a Bătrânului continent, după decenii de dependenţă faţă de puterea militară americana.

Europa nu trebuie să întoarcă spatele Statelor Unite

Criza declanşată luna trecută de pretenţiile lui Trump asupra Groenlandei a zdruncinat şi mai mult încrederea şi a întărit hotărârea liderilor europeni de a-şi consolida apărarea.

Newsom, un critic vocal al lui Trump, a declarat că "nu doreşte ca Europa să privească spre restul lumii şi să întoarcă spatele Statelor Unite", menţionând acorduri comerciale recent încheiate de UE cu ţări din America de Sud şi India.

"Va fi nevoie de timp pentru a reconstrui încrederea", a mai spus el.

"Va trebui să dăm dovadă de determinare şi de angajament pentru a reconstrui alianţele şi pentru a reconstrui ceea ce acest preşedinte distruge în timp real, dar sunt profund încrezător că acest lucru este realizabil şi că se va întâmpla", a conchis guvernatorul, potrivit Agerpres.