€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Kim Jong Un se pregăteşte să îşi desemneze fiica drept moştenitoarea Coreei de Nord
Data publicării: 10:11 12 Feb 2026

Kim Jong Un se pregăteşte să îşi desemneze fiica drept moştenitoarea Coreei de Nord
Autor: Doinița Manic

imagine cu fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, alături de tatăl său și mama sa Sursa foto: Agerpres

Kim Jong Un se pregăteşte să îşi desemneze fiica drept moştenitoarea Coreei de Nord, potrivit unei surse din Coreea de Sud.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să o desemneze pe fiica sa, Ju Ae, moştenitoare a puterii de la Phenian, a declarat joi parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, transmite Agerpres. El a făcut aceste afirmații în urma unei informări a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud.

În presa de stat din Coreea de Nord, Ju Ae este numită "copilul iubit" al ţării sau "marea îndrumătoare", calificative rezervate de obicei conducătorilor supremi şi moştenitorilor lor, observă AFP. Dinastia Kim este la putere de la fondarea statului comunist, fiind deja la a treia generaţie, după Kim Ir Sen şi fiul acestuia Kim Jong Il, tatăl actualului conducător.

Kim Jong Un, care nu dă multe detalii despre descendenţii săi, şi-a prezentat fiica în public abia în  anul 2022, atunci când a luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Acum, deja adolescentă, Ju Ae îşi însoţeşte tot mai des tatăl la evenimente sociale importante, devenind o figură destul de prezentă în spațiul public.

De ce se crede că momentul în care Kim Jong Un o va desemna pe fiica sa drept moştenitoarea Coreei de Nord este foarte aproape

NIS "apreciază că Kim Ju Ae este pe cale să fie desemnată succesoare", a dezvăluit Lee Seong-kweun.

Informaţia se bazează în special pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, mausoleul primilor doi conducători comunişti nord-coreeni, cărora Kim Jong Un şi fiica le-au adus omagii împreună.

Serviciul sud-coreean a mai arătat că va urmări îndeaproape o eventuală prezenţă a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, la sfârşitul lui februarie, fiind relevant în special locul pe care îl va ocupa în ierarhia conducerii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kim jong un
coreea de nord
kim ju ae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 15 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 31 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 38 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 48 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 38 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 24 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close