Heineken anunţă că va concedia până la 6.000 de angajaţi din Europa
Data actualizării: 12:44 11 Feb 2026 | Data publicării: 12:37 11 Feb 2026

Heineken anunţă că va concedia până la 6.000 de angajaţi din Europa
Autor: Doinița Manic

imagine cu sigla Heineken Heineken se plânge de o scădere a vânzărilor. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Heineken anunţă că va concedia mii de oameni în urma "condiţiilor de piaţă dificile".

Heineken, al doilea producător de bere din lume, a anunţat miercuri că va concedia până la 6.000 de angajaţi, deoarece se confruntă cu "condiţii de piaţă dificile", în contextul scăderii vânzărilor, transmite Agerpres, citând AFP.

Compania olandeză a precizat că "va accelera productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 - 6.000 de funcţii în următorii doi ani".

VEZI ȘI: Heineken și-a vândut toate operațiunile din Rusia cu prețul de un euro

Directorul Heineken și-a anunțat demisia

"Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii", a afimat directorul general Dolf van den Brink. Acesta anunţase luna trecută că va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei. El le-a spus miercuri jurnaliştilor că pleacă având "sentimente contradictorii", după ce a menţionat că a condus Heineken "în perioade turbulente din punct de vedere economic şi politic".

"În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă", a mai declarat şeful companiei.

Pe plan global, Heineken are aproximativ 87.000 de angajaţi. După anunțul legat de concedieri, acţiunile Heineken au crescut cu aproximativ 3% în deschiderea Bursei de la Amsterdam.

Decizia Heineken vine după ce în octombrie, firma anunţase că va reduce sau va redistribui 400 de locuri de muncă, ca parte a reorganizării sediului din Amsterdam, pentru a profita de noile tehnologii.

Vor fi concediați angajați Heineken din Europa

Şefii nu au precizat unde va fi cea mai mare parte a concedierilor, dar directorul financiar Harold van den Broek a indicat că vor fi în Europa.

"Europa este o parte importantă a afacerii noastre. Şi vedem din rezultatele financiare că este extrem de dificil să obţii venituri importante aici. Deci ne concentrăm pe multe iniţiative pentru a consolida afacerea noastră din Europa, dar nu exclusiv", le-a spus el jurnaliştilor. 

Anul trecut, volumele de bere vândute pe plan mondial de Heineken au scăzut cu 2,4%, după un declin de 2,8% în trimestrul patru din 2025. În Europa scăderea a fost de 4,1%, în America de Nord şi America de Sud, de 3,5%.

Ce profit a înregistrat Heineken în 2025

Veniturile total anuale ale Heineken s-au situat anul trecut la 34,4 miliarde de euro, comparativ cu 36 miliarde de euro în 2024. Profitul net a fost de 2,7 miliarde de euro, reprezentând un avans anual de 4,9% când sunt excluse fluctuaţiile cursului de schimb, a informat compania.

În 2026, Heineken se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional organic de 2% - 6%, după ce anul trecut a înregistrat un avans de 4,4%, la 4,4 miliarde de euro.

heineken romania
concedieri
angajati
