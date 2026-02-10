Pe 14 februarie Saturn își va începe tranzitul în primul semn al zodiacului. Ultima dată când ne-am întâlnit cu această configurație: între 1996-1999.

Saturn este planeta timpului, a limitelor, a testelor, a structurii, a disciplinei. Berbecul este arhetipul începutului, al luptătorului, al curajului și al furiei. Până în primăvara lui 2028, acest tranzit va schimba lumea. Ne va aduce o nouă ordine mondială. Pe urmă, la nivel individual ne va face mai conștienți de propria individualitate și de trecerea timpului.

Să nu uităm că, pe 20 februarie, se va petrece și Marea conjuncție Saturn-Neptun din primul grad al Berbecului.

De cele mai multe ori, Saturn ne sperie. De ce? Pentru că știm că tranzitele sale vin la pachet cu evenimente care ne obligă să ne maturizăm. Însă, după finalizarea acestora, avem parte de reușite pe termen lung, limitări serioase și reziliență. Dacă accepți și procesezi lecțiile lui Saturn, ieși mai puternic, chiar dacă procesul e dur și lent.

Despre acest tranzit astrologic, shimbările pe care le va produce și previziunile pentru toate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată miercuri, 11 februarie, începând cu ora 10.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.