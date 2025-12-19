OLX și animalele de companie. Ce trebuie să știm înainte de a cumpăra

Tudor Tim Ionescu îl are invitat pe Alex Stan, reprezentant OLX, la DC Anima, cu care o să dezbată subiectul controversat dacă este bine să cumpărăm animale de pe OLX sau nu.
Subiectele abordate:
De ce este important să vorbim despre OLX în contextul animalelor?
Ce este platforma OLX și ce NU este?
Regulile pentru a posta un anunț de vânzare cu un animal pe OLX
Categoria de adopție a animalelor pe OLX
Siguranța unui animal cumpărat de pe OLX
La ce trebuie să ne uităm când vrem să cumpărăm un animal pe OLX
Sfaturi pentru cei care doresc să cumpere sau să adopte animale de pe OLX
de Val Vâlcu