Stiri

DCNews Stiri OLX și animalele de companie. Ce trebuie să știm înainte de a cumpăra
Data publicării: 18:45 19 Dec 2025

OLX și animalele de companie. Ce trebuie să știm înainte de a cumpăra
Autor: Dana Mihai

dcanima DCAnima
 

Tudor Tim Ionescu îl are invitat pe Alex Stan, reprezentant OLX, la DC Anima, cu care o să dezbată subiectul controversat dacă este bine să cumpărăm animale de pe OLX sau nu.

Subiectele abordate:

  • De ce este important să vorbim despre OLX în contextul animalelor?

  • Ce este platforma OLX și ce NU este?

  • Regulile pentru a posta un anunț de vânzare cu un animal pe OLX

  • Categoria de adopție a animalelor pe OLX

  • Siguranța unui animal cumpărat de pe OLX

  • La ce trebuie să ne uităm când vrem să cumpărăm un animal pe OLX

  • Sfaturi pentru cei care doresc să cumpere sau să adopte animale de pe OLX

Urmărește emisiunea, de la ora 19:00

dcanima
