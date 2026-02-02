Tot mai mulți minori apelează la linia unică de ajutor: Ministerul Sănătății începe un parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni, 2 februarie, semnarea unui protocolul de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, menit ca „apelul la 116 111 să fie începutul unui parcurs real de îngrijire – nu finalul unei intervenții de moment”.

Creștere cu 73% a numărului de apeluri la linia unică pentru copii

În anul 2025, numărul apelurilor la linia unică 116 111 privind dificultăți psiho-emoționale ale copiilor a crescut cu 73% față de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani.

„Asta ne arată clar costul inacțiunii. Nu vorbim doar despre statistici, ci despre tot mai mulți copii care ajung să ceară ajutor în situații de criză. (...) În fiecare zi, copii ajung să ceară ajutor în situații-limită. Un apel poate opri un gest extrem. Dar responsabilitatea adevărată începe după acel moment. De prea multe ori, criza este depășită punctual, însă problema nu dispare. Un specialist reușește să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate, riscul reapare. De aceea, intervenția trebuie să fie coordonată, profesionistă și susținută instituțional”, a declarat ministrul Sănătății.

Prin acest parteneriat, Ministerul vizează realizarea unei legături funcționale între primul semnal de alarmă și intervenția medicală de specialitate: „Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece”.



În spatele fiecărui apel preluat se află oameni care ascultă, intervin și nu abandonează copiii în momentele cele mai grele. Munca lor este prima linie de protecție pentru cei vulnerabili. Rolul meu, ca ministru, este să transform aceste semnale de alarmă în trasee clare de îngrijire – pentru ca fiecare copil care cere ajutor să primească sprijin real, nu doar o voce la capătul firului. Încrederea ne face bine. Continuitatea salvează vieți”, se mai arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

