Stiri

Alexandru Rogobete, după ce a vizitat un centru de sănătate mintală din Madrid: Trebuie să îl construim și în România
Data actualizării: 16:47 09 Ian 2026 | Data publicării: 16:43 09 Ian 2026

Alexandru Rogobete, după ce a vizitat un centru de sănătate mintală din Madrid: Trebuie să îl construim și în România
Autor: Doinița Manic

alexandru rogobete spital madrid Imagine cu Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid. Foto: Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România are nevoie de un centru de sănătate mintală similar cu cel din Madrid.

 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid, vizită despre care spune că a fost "extrem de relevantă pentru direcția în care trebuie să mergem și în România". Potrivit acestuia, un centru similar este necesar țara noastră și poate fi construit, după simplificarea legislației.

Robobete subliniază că modelul spaniol de organizare a rețelei de sănătate mintală este centrat pe oameni și pe traseul lor în sistem, iar "un traseu logic și uman" ar fi: medicul de familie → ambulatoriu de specialitate → spitalizare doar atunci când situația medicală o impune.

Ministrul Sănătății: Această vizită m-a făcut mai determinat ca oricând să facem lucrurile mai simple și mai ușor de aplicat în România

"Am vizitat Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid. A fost o experiență clarificatoare și extrem de relevantă pentru direcția în care trebuie să mergem și în România.

Am discutat deschis cu conducerea spitalului și cu personalul medical, oameni implicați, profesioniști, mereu preocupați de cum pot face mai mult și mai bine pentru pacienți. M-a impresionat profund abordarea lor constructivă, dorința constantă de dezvoltare și concentrarea reală pe nevoile oamenilor, nu pe rigidități administrative.

Aici, lucrurile sunt organizate simplu și eficient, cu un focus clar pe ambulatoriu și spitalizare de zi, exact acolo unde intervenția timpurie face diferența. Terapia ocupațională, tratamentele specifice și sprijinul multidisciplinar sunt parte din activitatea de zi cu zi, integrate firesc într-un sistem coerent.

Această vizită m-a făcut mai determinat ca oricând să facem lucrurile mai simple și mai ușor de aplicat în România.
Nu voi mai accepta strategii pompoase, făcute de „experți” care nu cunosc realitatea din teren și care, de cele mai multe ori, nu pot fi aplicate. Oamenii nu au nevoie de documente frumos scrise, ci de servicii care funcționează.
Cred cu tărie că trebuie să luăm modele care deja funcționează și să le adaptăm inteligent la realitatea noastră. Nu să reinventăm de fiecare dată „apa caldă”, pierzând timp, energie și resurse.

Alexandru Rogobete: Acesta este „DE CE”-ul schimbării

Acesta este modelul pe care trebuie să îl construim și în România. Și îl putem construi.

Primul pas este simplificarea legislației, astăzi mult prea stufoasă și adesea ruptă de realitatea din teren. Dacă vrem centre funcționale, accesibile și eficiente, trebuie să facem lucrurile clare, aplicabile și orientate spre pacient.
Am primit de aici modelul spaniol de organizare a rețelei de sănătate mintală, centrat pe oameni și pe traseul lor în sistem.

Un traseu logic și uman: medicul de familie → ambulatoriu de specialitate → spitalizare continuă doar atunci când situația medicală o impune.

Acesta este „DE CE”-ul schimbării: acces mai rapid, intervenție timpurie și demnitate pentru oameni.
Sunt convins că și în România putem construi astfel de centre. Și da, le vom construi – serios și responsabil", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

