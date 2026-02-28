€ 5.0953
FIDELIS de martie: Dobânzi neimpozabile de până la 7,10% pentru banii investiţi
Data publicării: 12:15 28 Feb 2026

FIDELIS de martie: Dobânzi neimpozabile de până la 7,10% pentru banii investiţi
Autor: Mihai Ciobanu

bani-lei-arhiva--proprie_90677900 arhivă personală

Ofertă de investiţii de la Ministerul Finanţelor.

FIDELIS III, ce se va desfășura în perioada 6-13 martie, vine cu dobânzi atractive de până la 7,10% la emisiunile în lei și de până la 6% la cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din martie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

  • de 5,90% - cu scadența la 2 ani
  • de 6,90% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 6,60% cu scadența la 4 ani
  • de 7,10% cu scadența la 6 ani

în euro:

  • de 3,50% cu scadența la 3 ani
  • de 4,50% cu scadența la 5 ani
  • de 6% cu scadența la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșa specială în lei

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025, va avea o dobândă de 6,90%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilități precum:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă; veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

x close