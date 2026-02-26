€ 5.0955
DCNews Politica Carne de porc congelată din Spania, vândută ca proaspătă în România. Ministrul Barbu schimbă legislația
Data actualizării: 15:11 26 Feb 2026 | Data publicării: 15:10 26 Feb 2026

EXCLUSIV Carne de porc congelată din Spania, vândută ca proaspătă în România. Ministrul Barbu schimbă legislația
Autor: Roxana Neagu

carne de porc foto pexels

Carnea de porc congelată va fi vândută ca atare în România.

”Noi am dezvoltat foarte multe ferme de reproducție, în 2 ani de zile producem în plus 1,5 milioane de porci. În România, carcasa se vinde cu 120 de euro, iar media în UE este de 160%. Porcul din fermă, de la fermierii români, pleacă cu 4,8 lei/kg, purcelul pe care-l achiziționează pentru a-l băga în ferma de gras, costă 80 de euro, îl țin 3 luni, au cheltuieli cu energie, cu alimentația, și-l vând cu 85 de euro, adică cu 5 euro (diferența achiziție - vânzare n.r.). Mai mult de atât. Pleacă cu 4,8 lei/kg de la poarta fermei, ajunge în abator, iar magazin carnea nu este sub 16 - 17 lei. Aici am cerut și intervenția Consiliului Concurenței, pentru că pe acest lanț se întâmplă ceva” a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la DCNews. 

Carne congelată din Spania, decongelată și vândută ca proaspătă românilor

Ministrul a mai transmis un mesaj important: ”Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelezi în România și o vinzi ca proaspătă. Lucrul acesta nu se mai întâmpla. (...) Vrei să aduci carne congelată din Spania? Foarte bine, o vinzi congelată”. 

Florin Barbu anunță anumite modificări pe piața cărnii, respectiv ”tot ce există congelat se vinde congelat, iar carnea proaspătă e cea care iese din abatorizare și intră în magazin în maximum 48 de ore”. 

Ministrul a explicat că, în condițiile actuale, fermierii nu puteau fi competitivi, având în vedere că o carne congelată are prețul cu 30% mai mic decât cea proaspătă. Astfel, scopul modificării anunțate de către Florin Barbu este ca, indiferent de locul de cumpărare/consum, să apară scris, în mod clar, ”carne proaspătă” sau ”carne rezultată din decongelare”. 

Vezi mai mult în interviul acordat lui Răzvan Dumitrescu, la DCNews și DCNewsTV: 

