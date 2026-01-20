Investiții în acvacultură și procesarea produselor din pește de peste 29 de milioane de euro, anunță Ministerul Agriculturii. Data limită de depunere a proiectelor

Acest lucru este posibil prin două acţiuni strategice, din cadrul Programului pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027

”Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente Programului pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021–2027, pentru două acțiuni strategice:

Acțiunea 2.1.1 – Investiții în acvacultură

Acțiunea 2.2.1 – Prelucrarea/procesarea produselor pescărești și de acvacultură

Bugetul total alocat depășește 29 de milioane de euro, având ca obiectiv modernizarea sectorului de acvacultură, creșterea valorii adăugate a produselor pescărești și consolidarea securității alimentare.

Investiții în acvacultură – Acțiunea 2.1.1

Pentru această acțiune este alocat un buget de 133,6 milioane lei (peste 26 milioane euro), destinat înființării, extinderii și modernizării unităților de acvacultură durabilă, inclusiv prin digitalizare, utilizarea energiei regenerabile, diversificarea speciilor, acvacultură ecologică, economie circulară și gestionarea riscurilor.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat pentru proiectele de acvacultură este cuprins între 25.484,50 lei și 30.581.400 lei.

Perioada de depunere este următoarea: 20 ianuarie 2026 (ora 17:00) – 19 februarie 2026 (ora 17:00)

Procesarea produselor pescărești – Acțiunea 2.2.1

Bugetul alocat este de 17,7 milioane lei (peste 3 milioane euro), pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare, cu accent pe eficiență energetică, digitalizare, economie circulară, trasabilitate și lanțuri scurte de comercializare.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat pentru proiectele de procesare este cuprins între 25.484,50 lei și 7.645.350 lei.

Perioada de depunere este următoarea: 20 ianuarie 2026 (ora 12:00) – 20 februarie 2026 (ora 12:00)

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe www.ampeste.ro, iar cererile de finanțare se depun exclusiv online, prin MySMIS2021 (https://mysmis2021.gov.ro/), cu semnătură electronică calificată.

Alocarea totală a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027 este de 232 milioane euro, din care 162 milioane euro reprezintă contribuția Uniunii Europene., transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, într-un comunicat.

