”În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România” este declarația făcută de către premierul Ilie Bolojan, despre rezidenți, la întâlnirea cu primarii de comune. Această declarație a pus România pe jar, discutându-se intens despre obligativitatea celor care studiază medicina în România, să rămână aici, în câmpul muncii, mai mulți ani după promovare.

Prim-ministrul le-a spus primarilor că ”pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”.

Beneficii pentru medicii mutați în zonele deficitare medical, în Franța

Unii medici care au plecat în afara țării, după ce și-au încheiat studiile și rezidențiatul în România, i-au cerut premierului Ilie Bolojan și facilități, nu doar obligații. Medicina făcută din obligație nu este benefică nici pentru medic, nici pentru pacient, au subliniat ei. În acest, la postul de radio RFI, de exemplu, un medic din Franța a dat exemplul de acolo. Ce se întâmplă în Franța cu medicii mutați în zonele deficitare din punct de vedere medical? Ei primesc anumite beneficii, precum: prime de instalare de până la 65.000 de euro, diverse contracte benefice pentru ei, scutire de la impozit vreme de 5 ani, subvenții pentru înființarea cabinetului medical de zeci de mii de euro, loc pentru copil/ copii în sistemul educațional, dar și alte beneficii.

În acest context controversat, care a făcut să pălească nemulțumirile primarilor pe agenda publică, jurnalistul Val Vâlcu a apreciat: ”Ca manevră tactică, să zicem că mutarea a fost i-a fost folositoare un Ilie Bolojan, în sensul că, la o întâlnire cu primarii unde era presat, a mutat discuția pe o altă temă. Nu s-au reflectat, în sfera publică, nu s-a mai discutat despre criza de finanțare a primăriilor, de problema impozitelor, de supărarea primarilor. S-a mutat discuția asupra subiectului că e criză de medici și se rezolvă prin legarea de glie. Poate fi aplicată această soluție, dar necesită schimbarea Constituției, pentru că scrie că învățământul de stat este gratuit. În al doilea rând, intri în conflict cu piața europeană, piața unică a muncii. Pot face astfel de contracte și alte facultăți, nu numai medicina, dar aici apare problema: nu pot fi cuprinși toți studenții. Dacă el trebuie să presteze, obligatoriu, un anumit număr de ani în România, trebuie să-i oferi și unde - loc de muncă.

Premierul a aprins o artificie în benzinărie

Revenind, premierul a obținut un subiect de discuție pe termen scurt, care a atras atenția, dar a revoltat studenții de la Medicină, care sunt cu miile. Nu toți voiau să plece, dar toți sunt revoltați de ipotetica restricție. A revoltat rezidenții, și ei câteva mii, deci un segment activ în zona tinerilor intelectuali, cu expresie în rețelele sociale, cu organizații, asociații. Probabil că nemulțumește și alte categorii mai largi - studenții în general. Pe familiile acestora. E clar că nu e pregătită societatea să acționeze în direcția asta și, în niciun caz, un Guvern care abia să ține în câteva voturi să facă schimbări de asemenea amplitudine. A fost o declarație fără finalitate, care doar scade credibilitatea și crește revolta. Afectează încrederea în Guvern, simpatia, iar PNL-ului, altfel partid liberal, deschis, de dreapta, ajunge să fie ștampilat că face planificare socialistă. Astfel, putem descrie o fractură între PNL și electoratul tânăr”.