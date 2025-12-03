€ 5.0910
Data publicării: 15:23 03 Dec 2025

Vine nota de plată pentru România: Nazare explică anunțul șefului Trezoreriei din Reuters
Autor: Roxana Neagu

nota plata scadenta credite 2026 bani foto ilustrativ pixabay
 

2026 este anul în care plătim creditele pe termen scurt luate de Guvernul Ciolacu.

Se preconizează că nevoile brute de finanțare ale României pentru 2026 vor crește până la 275 - 285 de miliarde de lei, dar România va încerca să gestioneze costurile datoriei publice printr-o serie de măsuri, a declarat marți șeful Trezoreriei statului, Ștefan Nanu, pentru Reuters.

Subiectul a fost discutat de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a confirmat anunțul Trezoreriei. ”Acest anunț semnifică faptul că sunt foarte multe împrumuturi pe termen scurt, luate preponderent la începutul acestui an, sfârșitul anului trecut, care au scadență în 2026, ceea ce generează o încărcare foarte mare pentru 2026, de aceea ajungem la această cifră, pentru că trebuie să plătim împrumuturi deja luate, preponderent pe termen scurt. 

În perioada invocată de Alexandru Nazare, premier era Marcel Ciolacu, iar ministru al Finanțelor era Tanczos Barna de la UDMR. 

