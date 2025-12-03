Vine nota de plată pentru România: Nazare explică anunțul șefului Trezoreriei din Reuters

Se preconizează că nevoile brute de finanțare ale României pentru 2026 vor crește până la 275 - 285 de miliarde de lei, dar România va încerca să gestioneze costurile datoriei publice printr-o serie de măsuri, a declarat marți șeful Trezoreriei statului, Ștefan Nanu, pentru Reuters.

Subiectul a fost discutat de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a confirmat anunțul Trezoreriei. ”Acest anunț semnifică faptul că sunt foarte multe împrumuturi pe termen scurt, luate preponderent la începutul acestui an, sfârșitul anului trecut, care au scadență în 2026, ceea ce generează o încărcare foarte mare pentru 2026, de aceea ajungem la această cifră, pentru că trebuie să plătim împrumuturi deja luate, preponderent pe termen scurt.

În perioada invocată de Alexandru Nazare, premier era Marcel Ciolacu, iar ministru al Finanțelor era Tanczos Barna de la UDMR.