Guvernul României, modificări privind A3 și A7. Termenele de finalizare, extinse

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, modificarea contractelor de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru proiectele de infrastructură rutieră Autostrada A7 şi Autostrada A3, cofinanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, în vederea extinderii termenelor de finalizare a lucrărilor - de la decembrie 2025 până la trimestrul III 2026 pentru A7 şi trimestrul IV 2026 pentru A3, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, sunt actualizate astfel condiţiile de implementare financiară şi tehnică a contractelor de împrumut, pentru accelerarea investiţiilor în infrastructura rutieră finanţată prin fonduri europene aferente PNRR.

Concret, au fost aprobate trei amendamente la contractele încheiate cu BEI, care asigură finanţarea necesară realizării a două proiecte majore de infrastructură rutieră incluse în PNRR: A3 - sectoarele Nadăşelu - Mihăieşti (16,80 km), Mihăieşti - Zimbor (13,26 km), Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 km); A7 - sectoarele Ploieşti - Buzău (63,25 km), Buzău - Focşani (82,44 km), Focşani - Bacău (95,9 km), Bacău - Paşcani (77,39 km).

"Primul amendament vizează contractul de finanţare pentru Autostrada A7 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă, semnat în iunie 2023. Al doilea amendament se referă la Autostrada A3 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă, semnat în noiembrie 2023. Cel de-al treilea amendament priveşte contractul pentru Autostrada A7 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B, semnat în februarie 2024. Extinderea termenelor de finalizare este necesară ca urmare a întârzierilor înregistrate în implementarea celor două proiecte de infrastructură, generate de factori tehnici şi administrativi", se arată în comunicat.

Amendamentele aprobate nu majorează obligaţiile financiare ale României faţă de BEI.

Cele trei amendamente au fost convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisorile semnate la Luxemburg, la 26 august 2025, şi la Bucureşti, la 10 septembrie 2025.

În ceea ce priveşte termenii şi datele semnării contractelor cu BEI pentru autostrăzile A3 şi A7, Executivul precizează:

- Contractul de finanţare - Autostrada A7 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în valoare de 600 milioane euro, aprobat prin Legea nr. 349/2023, a fost semnat la 12 iunie 2023, la Bucureşti, şi la 14 iunie 2023, la Luxemburg, s-a semnat între România şi Banca Europeană de Investiţii;

- Contractul de finanţare - Autostrada A3 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în valoare de 200 milioane euro, aprobat prin Legea nr. 44/2024, a fost semnat la 16 noiembrie 2023, la Bucureşti, şi la 20 noiembrie 2023, la Luxemburg;

- Contractul de finanţare - Autostrada A7 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B, în valoare de 600 milioane euro, aprobat prin Legea nr. 189/2024 a fost semnat la 1 februarie 2024, la Bucureşti, şi la 5 februarie 2024, la Luxemburg.