BNS contrazice Guvernul Bolojan: România nu se redresează, ci intră în recesiune

Sindicaliștii susțin că măsurile luate de Executivul instalat în iunie 2025 au agravat situația bugetară, au împovărat populația și companiile corecte și au împins economia în recesiune tehnică.

BNS: Declarațiile premierului sunt complet desprinse de realitate

Blocul Național Sindical reacționează ferm la afirmațiile premierului României, Ilie Bolojan, potrivit cărora „măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”. Liderii sindicali consideră că declarația este nu doar eronată, ci și periculoasă, deoarece ignoră complet datele economice reale și efectele directe asupra nivelului de trai al populației.

„În rezultatele bugetare și în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Măsurile luate NU au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei!”, transmit reprezentanții BNS într-un comunicat.

Organizația reamintește că, încă de la începutul mandatului, Guvernul Bolojan a adoptat o politică fiscală „inflaționistă, represivă și profund dezechilibrată”, care lovește în marea majoritate a contribuabililor corecți.

Măsuri considerate „represiune financiară”: creșteri de taxe, tăieri și înghețări salariale

Printre măsurile criticate de sindicaliști se numără:

majorarea TVA;

majorarea accizelor;

supraimpozitarea pensiilor;

eliminarea burselor pentru elevi și studenți;

intenția de a îngheța salariul minim garantat în plată, în condițiile unei inflații de 10% doar în acest an.

BNS avertizează că aceste decizii „nu sunt reforme, nu sunt măsuri de redresare, ci instrumente directe de represiune financiară”, îndreptate în special împotriva salariaților și firmelor care respectă legea.

În plus, Executivul pregătește pentru începutul anului 2026 o nouă rundă de impozitare agresivă: creșterea cu cel puțin 75% a impozitelor locale și o nouă majorare de accize, ceea ce sindicatele numesc „o lovitură fiscală fără precedent”.

Economia României intră în picaj: „Nu e redresare, e recesiune”

Contrar narațiunii oficiale, BNS subliniază că România a intrat în teritoriu negativ în trimestrul III al anului 2025. Conform datelor prezentate, economia a înregistrat o contracție de -0,2%, o consecință directă a măsurilor de austeritate aplicate și a represiunii fiscale.

„Șeful Guvernului numește această situație ‘redresare’. În realitate, este o cădere economică, o consecință firească a unei politici fiscale incoerente și excesive”, precizează sindicaliștii.

Deficit bugetar în creștere accelerată și datorie publică explodată

Unul dintre cele mai alarmante aspecte este evoluția deficitului bugetar:

la preluarea guvernării (iunie 2025): 70 miliarde lei;

în septembrie 2025: 102,5 miliarde lei.

Creșterea cu peste 32 de miliarde de lei într-un interval de doar trei luni arată, potrivit BNS, o administrare „defectuoasă și haotică”, care se traduce în datorie publică suplimentară contractată la „cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană”.

Dobânzile pe datorie, la niveluri record: România plătește 218 milioane lei pe zi

Analiza BNS asupra costurilor cu dobânzile arată:

primele 6 luni ale anului 2025: 25,2 miliarde lei;

primele 9 luni ale anului 2025: 40 miliarde lei.

Doar în luna octombrie 2025, România a achitat dobânzi de 6,76 miliarde lei, cu 52% mai mult decât media lunară. În cifre simple:

218 milioane lei pe zi;

9 milioane lei pe oră.

Sindicaliștii atrag atenția că, în timp ce premierul se laudă cu o reducere de 630 milioane de lei la cheltuielile de personal în trei luni (echivalentul a 0,04% din total), dobânzile au crescut într-un ritm amețitor.

„Este ridicol să prezinți o reducere infimă a cheltuielilor de personal drept un succes, când factura cu dobânzile explodează. Populația plătește pentru incapacitatea guvernanților de a administra bugetul.”

BNS: „Manipularea datelor privind dobânzile este o încercare de a prezenta negrul drept alb”

Premierul Bolojan a susținut că ar fi redus costurile cu dobânzile, apelând la referințe selective privind ROBOR la o lună. BNS demontează afirmația, subliniind că o țară se împrumută pe termen lung, nu la scadențe ultrareduse.

„Va intra în Cartea Recordurilor declarația premierului privind reducerea marginală a ROBOR pe o lună. O țară nu se finanțează prin dobânzi de tip cămătăresc pe termen scurt, acestea sunt consecințele lipsei de capacitate administrativă și politică”, afirmă reprezentanții sindicali.

Sindicaliștii: „Guvernul îndestulează creditorii și împovărează populația”

Potrivit BNS, Guvernul nu a luat nicio măsură reală pentru a reduce principala vulnerabilitate a bugetului: nivelul excesiv al dobânzilor. În schimb, a transferat povara financiară asupra populației și companiilor.

„În timp ce creditorii sunt îndestulați, românii sunt împinși spre sărăcie, iar economia spre o recesiune profundă”, arată analiza.

Solicitarea BNS: stop politicilor inflaționiste!

În final, Blocul Național Sindical cere Guvernului Bolojan să înceteze imediat politicile fiscale agresive, să renunțe la măsurile inflaționiste și să înțeleagă că adevăratele reforme nu înseamnă doar taxe mai mari.

„România se îndreaptă spre o recesiune profundă dacă Guvernul nu înțelege că represiunea financiară nu este o soluție. Reformele adevărate presupun eficiență, responsabilitate și politici orientate spre creștere, nu spre împovărare.”