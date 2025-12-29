€ 5.0920
Data publicării: 13:35 29 Dec 2025

Program prelungit la Târgul de Crăciun din Craiova
Autor: Iulia Horovei

targ de craciun craiova Târgul de Crăciun din Craiova, decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Durata Târgului de Crăciun din Craiova a fost prelungită.

Primăria Craiova a anunţat, luni, că a decis să prelungească durata Târgului de Crăciun cu o săptămână, până la 11 ianuarie 2026.

Potrivit municipalităţii, decizia a fost luată în urma cererilor venite din partea agenţiilor de turism.

Târgul de Crăciun din Craiova, deschis până pe 11 ianuarie

„Astfel, cei care nu au vizitat cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, conform voturilor obţinute în competiţia organizată de European Best Destinations, au ocazia să o facă până duminică, 11 ianuarie 2026.

Vizitatorii pot (re)descoperi cea mai frumoasă atmosferă de sărbători, cu decoraţiuni spectaculoase, căsuţe tematice unicat, patinoar, roată panoramică, produse tradiţionale şi dulciuri, băuturi şi cadouri de sezon, dar şi truckuri cu mâncare şi peste două milioane de beculeţe, care au adus aprecierea şi popularitatea Târgului de Crăciun Craiova în toată lumea”, a transmis Primăria Craiova.

Programul Târgului de Crăciun din Craiova este zilnic, de luni până joi, între orele 13:00 şi 22:00, iar în weekend, între orele 10:00 şi 23:00, potrivit Agerpres.

Anul acesta, Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa, cu 142.687 de voturi din toată lumea.

Târgurile de Crăciun din România, în 2025, de la București, la Craiova, Sibiu sau Brașov

x close