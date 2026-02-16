A murit „Regele motorinei”, dat în urmărire internațională din 2015. Cine a fost Rácz Attila

Decesul bărbatului, cunoscut și pentru implicarea în mai multe dosare penale, a fost anunțat de către fiica sa, pe rețelele sociale. Ea a postat un mesaj în care își descrie tatăl drept „un om al extremelor, plin de viață, de energie și de prezență”.

Rácz Attila, urmărit internațional de Poliția Română

Rácz Peter Attila, originar din județul Bihor, se află și în acest moment pe lista persoanelor urmărite internațional de Poliția Română. El a decedat în locuința sa din Ungaria, la sfârșitul săptămânii trecut. Se afla acolo de 11 ani. Acesta avea de ispășit o pedeapsă de șapte ani de închisoare cu executare într-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), cu un prejudiciu estimat la aproximativ 20 de milioane de euro.

Cunoscut ca ”regele motorinei”, el a fugit, însă, la Budapesta, iar Poliția Română a emis un mandat de urmărire internațională pe numele său. Deși a fost localizat în capitala maghiară, procedura de extrădare nu s-a finalizat, întrucât instanțele din Ungaria au respins predarea acestuia către autoritățile române.

Fiica sa a mai scris că familia îl va conduce pe Atilla „în sfârșit acasă, în căsuța pe care o iubea atât de mult”.

Numele „Regelui motorinei”, în dosare de zeci de milioane de euro

Rácz Attila a fost implicat în mai multe dosare penale privind activități din domeniul produselor petroliere, unele finalizate prin prescripție sau achitare. Într-o cauză instrumentată tot de DNA, faptele s-au prescris, însă Tribunalul Constanța a dispus obligarea afaceristului la plata unui prejudiciu de peste 31 de milioane de euro, alături de alte trei persoane.

Mai mult, el a fost achitat definitiv în 2020, într-un dosar deschis de procurorii DIICOT, care îl acuzau de coordonarea unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu la bugetul de stat de 25 de milioane de lei.

Un alt dosar deschis de procurorii DIICOT, cu o fraudă de aproximativ 62 de milioane de lei, se află încă pe rolul Tribunalului Bihor.

