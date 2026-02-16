Luna Nouă în Vărsător pe 17 februarie 2026. 3 zodii sunt forțate să-și schimbe direcția după eclipsă

Ce înseamnă pentru Vărsător Luna Noua din 17 februarie 2026

Eclipsa care se produce în semnul tău aduce în prim-plan identitatea ta, felul în care te vezi, rolul pe care îl joci și direcția în care vrei să mergi. Te provoacă să ai curajul de a fi diferit, fără să mai simți nevoia să te justifici mereu. Este un moment de resetare.

Nu trebuie să schimbi totul peste noapte, însă e foarte posibil să îți dai seama că nu mai poți purta o mască veche. Din februarie până în august, începe să prindă contur o versiune a ta mai liberă, mai autentică și mai asumată. Ceea ce înseamnă că unii dintre voi veți avea parte de schimbări, nu neapărat bune sau rele, dar și de instabilitate.

Cum sunt afectate celelalte zodii

Berbec

Eclipsa pune reflectorul pe proiecte, prietenii și planurile tale de viitor. Poate apărea o stare de neliniște legată atât de drumul pe care îl urmezi, cât și de oamenii care te însoțesc. Se pot produce reașezări în grupuri, colaborări sau comunități.

Gemeni

Perioada pune în lumină cariera, reputația și poziția ta socială. Noțiunea de „stabilitate” capătă un alt sens: Poate apărea un rol nou, mai multă responsabilitate sau o presiune care te forțează să decizi dacă rămâi în structuri care nu te mai definesc ori începi să clădești altceva. Fii atent la alegerile făcute din teamă.

Rac

Eclipsa activează zona intimității, a resurselor împărțite și a fricilor adânci. Pot ieși la suprafață discuții despre bani comuni, datorii, investiții sau moșteniri, dar și despre tipare emoționale legate de control și dependență. Este un moment potrivit să lămurești ce dai, ce primești și cât te mai costă, în liniște, un compromis din trecut.

Leu

Relațiile devin tema centrală, fie că vorbim despre parteneriate, viața de cuplu, contracte sau alianțe. Luna februarie poate declanșa o modificare de ritm, iar până în august se va contura limpede care este locul tău în această ecuație. Eclipsa nu impune neapărat separări, ci caută echilibru: Mai puține jocuri de putere și mai mult adevăr rostit la momentul potrivit.

Fecioară

Rutină, muncă, sănătate, obiceiuri. Poți simți că nu mai merge să „tragi de tine” la infinit. Eclipsa poate aduce modificări de program, echipă, responsabilități, dar și semnale ale corpului care cer ordine nouă. În lunile următoare, micile ajustări făcute inteligent bat marile planuri făcute din panică.

Balanță

Este pusă în mișcare aria iubirii, a creativității și a plăcerii de a te exprima așa cum ești. Poți simți un imbold să îți asumi mai multe riscuri, fie în plan sentimental, fie într-un proiect personal. Lecția ține de alegeri făcute din dorință reală, nu din căutarea validării.

Scorpion

Casă, familie, rădăcini, siguranță emoțională. Se pot mișca lucruri în spațiul domestic, în relația cu familia sau în felul în care îți construiești "baza". Uneori, schimbarea nu e o mutare, ci o despărțire de o poveste veche care te ținea încordat. Eclipsa poate fi catalizatorul care te pune pe un teren mai adevărat.

Săgetător

Sunt activate comunicarea, documentele, deplasările pe distanțe scurte și hotărârile luate pe repede-nainte. Pot apărea informații noi sau discuții care îți schimbă traseul, iar un curs ori un proiect îți poate rescrie programul. În acest interval, cuvintele capătă greutate de angajament: Exprimă-ți dorințele, dar fă-o limpede. Eclipsa te împinge către sinceritate, nu către ironii sau mesaje ambigue.

Capricorn

Tema banilor, a valorilor personale și a nevoii de siguranță iese în evidență. Eclipsa poate aduce hotărâri financiare importante și o reajustare a felului în care îți transformi munca în venit. Este pusă sub lupă relația ta cu ideea de merit, recompensă și limite.

Pești

Eclipsa acționează discret, din spatele scenei: Poate aduce conștientizări puternice, dorința de retragere, terapie sau o curățare emoțională profundă. Este momentul în care tiparele de autosabotaj se destramă nu prin luptă, ci prin luciditate: Devine clar ce te consumă și ce trebuie să rămână în urmă.

Ce se face când este Luna Nouă

Luna Nouă este faza astronomică în care Luna se află între Pământ și Soare, fiind invizibilă pe cerul nopții. Este considerată un moment ideal pentru noi începuturi, stabilirea intențiilor (manifestare), meditație, detoxifiere, curățenie interioară/spirituală, scris dorințe și lansarea unor proiecte noi.