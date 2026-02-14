€ 5.0943
Data actualizării: 09:13 14 Feb 2026 | Data publicării: 09:12 14 Feb 2026

Reguli mai stricte pentru străinii care vor să viziteze SUA. Când intră în vigoare
Autor: Ioan-Radu Gava

Loteria vizelor din SUA, suspendată. Autorul atacului armat, beneficiar al programului Viza SUA. Foto: Freepik

Regulile mai stricte pentru străinii care vor să intre în Statele Unite nu vor intra în vigoare, cel mai probabil, înainte de 1 iulie.

Regulile mai stricte pentru turiştii din peste 40 de ţări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil să intre în vigoare înainte de jumătatea acestui an, a anunţat Administraţia americană pentru vămi şi protecţia frontierelor (CBP), transmite sâmbătă DPA.

Detaliile schimbărilor propuse nu au fost deocamdată finalizate. Perioada de dezbatere publică s-a încheiat luni, iar în prezent are loc o reanalizare a proiectului, a precizat CBP.

Potrivit propunerii iniţiale, călătorilor care solicită vize turistice prin Sistemul electronic pentru autorizarea călătoriei (ESTA) li se va solicita să furnizeze informaţii personale suplimentare.

Acest lucru include detalii despre prezenţa lor pe social media în ultimii cinci ani şi informaţii suplimentare de contact şi despre familie, deşi propunerea nu precizează amploarea exactă a acestor informaţii. Conform CBP, măsurile sunt menite să sporească protecţia împotriva terorismului şi altor ameninţări.

Modificările vor viza cetăţenii ţărilor participante la programul Visa Waiver, ce permite călătoriile fără viză pe teritoriul SUA pentru cel mult 90 de zile.

În luna ianuarie, o asociaţie din domeniul HORECA şi un hotel din statul Florida au declarat pentru postul de televiziune american CNN că oficialităţile le-au indicat că turiştilor din ţările vizate de noile măsuri li se va cere să furnizeze numele conturilor lor pe social media, dar nu şi să acorde acces la conturi sau la anumite postări.

De asemenea, CBP nu va examina activitatea pe social media a tuturor solicitanţilor, potrivit relatării CNN.

