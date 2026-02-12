Într-un interviu acordat DC News, istoricul Lavinia Betea a descris comportamentul „iresponsabil” al lui Nicolae Ceaușescu în relația cu liderii sovietici, arătând cum fostul dictator comunist se poziționa de la egal la egal cu Moscova, chiar și în fața lui Mihail Gorbaciov.

„Dacă eu aș fi conducătorul URSS…”

Betea a povestit scena celebrei cine din 1987, când Gorbaciov și soția sa au vizitat România.

„Ceaușescu s-a purtat cu sovieticii într-o stare de inconștiență. În convorbirile pe care le are cu Brejnev, dar mai ales cu Gorbaciov, discută de la egal la egal, ba mai mult Ceaușescu îi dă lecții lui Gorbaciov (n.r. - cu privire la politica internă a Uniunii Sovietice). Îmi povestea translatorul care a tradus pentru Ceaușescu întrevederea celebră din 1987 când a fost Gorbaciov în România (...), vizită făcută în România, când cele două cupluri și translatorii au avut o cină în fața șemineului.

Atunci translatorul spunea că la masă de regulă nu se vorbesc chestiuni foarte politice. Dar Ceaușescu a început cu „Dacă eu aș fi conducătorul URSS”, acesta a fost laitmotivul serii pentru Ceaușescu. „Dacă eu aș fi conducătorul URSS, eu aș face mai multe locuințe pentru sovietici, m-aș duce mai des în fabrici și uzine”. În timp ce Elena Ceaușescu de data aceasta tăcea din gură, susținătoarea lui Gorbaciov a fost soția sa care i-a răspuns lui Ceaușescu”, a povestit Lavinia Betea.

Conduita nesăbuită la Varșovia

Lavinia Betea a subliniat că lipsa de rațiune a lui Ceaușescu nu se limita la întâlnirile bilaterale:

„Mi se pare lipsită de rațiune conduita lui Ceaușescu în anumite împrejurări. La ședințele post-consultativ a Tratatului de la Varșovia, unde sărea în principal calul, era atât de nesăbuit, făcea de cele mai multe ori lucruri efectiv gratuite”, a mai adăugat aceasta.

Volumul Laviniei Betea cu Ștefan Andrei scoate la iveală detalii despre relațiile diplomatice tensionate dintre România și URSS, dar și despre modul în care personalitatea lui Ceaușescu influența politica externă a țării.