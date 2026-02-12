€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Zeci de români, arestați în SUA de agenții antimigrație ICE. Principalele acuzații
Data actualizării: 10:35 12 Feb 2026 | Data publicării: 10:32 12 Feb 2026

Zeci de români, arestați în SUA de agenții antimigrație ICE. Principalele acuzații
Autor: Iulia Horovei

romani arestati de ice Cetățeni români arestați de agenții ICE în SUA. Sursa foto: https://www.dhs.gov

Acțiunile agenților ICE din SUA au vizat și cetățenii români, 124 dintre aceștia fiind arestați și acuzați de diverse infracțiuni.

Zeci de cetățeni români au fost arestați de agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE), potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (Homeland Security). Aceștia se află pe lista „celor mai răi dintre cei mai răi imigranți”.

„Sub conducerea secretarului Noem, bărbații și femeile dedicați din cadrul DHS și ICE îndeplinesc promisiunea președintelui Trump și efectuează deportări în masă - începând cu cei mai răi dintre cei mai răi - inclusiv imigranții ilegali pe care îi vedeți aici”, se arată în descrierea paginii.

De ce sunt acuzați românii

Cele mai frecvente infracțiuni de care sunt acuzați românii arestați de ICE sunt: furt, fraudă, spălare de bani, falsificare de instrumente financiare sau tâlhărie. Precizăm că sunt nu mai puțin de 11 pagini cu cetățeni români arestați pe site-ul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

Astfel, potrivit datelor disponibile, au fost reținuți aproximativ 124 de români.

Cetățeni români arestați de agenții ICE în SUA. Sursa foto: https://www.dhs.govCetățeni români arestați de agenții ICE în SUA. Sursa foto: https://www.dhs.gov

Câțiva dintre românii arestați de agenții ICE

Acțiunile agenților ICE

Administrația Trump a intensificat, în ultimele luni, acțiunile ICE, ca parte a strategiei antimigrație a SUA. ICE este o agenție federală aflată în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), având atribuții în aplicarea legislației privind imigrația, combaterea criminalității transfrontaliere, investigarea fraudelor financiare și destructurarea rețelelor de trafic de persoane sau spălare de bani.

Agenția are două componente principale: Enforcement and Removal Operations (ERO), responsabilă cu identificarea, reținerea și îndepărtarea cetățenilor străini care încalcă legislația imigrației, și Homeland Security Investigations (HSI), care desfășoară anchete penale complexe privind fraude financiare, criminalitate organizată, infracțiuni cibernetice și alte fapte grave.

Activitatea ICE a fost adesea subiect de dezbatere publică peste Ocean, mai ales în ultima lună, în special în ceea ce privește politicile de detenție și deportare. Doi cetățeni americani au fost uciși, în luna ianuarie, de agenții ICE, stârnind indignarea oamenilor. Renee Good și Alex Pretti, ambii în vârstă de 37 de ani, au murit la câteva zile distanță unul față de altul, în incidente similare. Deși catalogați inițial drept „teroriști interni”, cei doi cetățeni americani, potrivit înregistrărilor video de la locul incidentelor, nu au fost violenți cu autoritățile înainte de a fi împușcați mortal. 

Citește și: Influencer brazilian, susținător al politicii antimigrație a lui Trump, arestat de agenții ICE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

agenti ice
sua
cetateni romani
arest
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 19 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 35 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 42 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 52 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close