Bucureștiul, absent pe agenda americană. Marco Rubio, în Ungaria și Slovacia. Bogdan Chirieac: Bilă neagră, puteam să facem mai mult
Data actualizării: 14:40 11 Feb 2026 | Data publicării: 13:00 11 Feb 2026

Bucureștiul, absent pe agenda americană. Marco Rubio, în Ungaria și Slovacia. Bogdan Chirieac: Bilă neagră, puteam să facem mai mult
Autor: Tiberiu Vasile

Rubio merge în Ungaria și Slovacia, iar România e ignorată de Washington. Bucureștiul se pregătește și de o recesiune. Chirieac: Nu stăm deloc bine Marco Rubio - Foto: Agerpres

România rămâne pe margine în relația cu Washingtonul, în timp ce Marco Rubio vizitează Ungaria și Slovacia. În paralel, economia internă ar putea intra în recesiune, avertizează Bogdan Chirieac.

România pare să se îndepărteze treptat de partenerii săi strategici americani, într-un context de politică externă confuză și de tensiuni interne tot mai evidente. În timp ce Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, va vizita săptămâna viitoare Ungaria și Slovacia pentru întâlniri cu oficialii de la Budapesta și Bratislava, Bucureștiul rămâne surprinzător de absent de pe agenda americană, chiar și după participarea Oanei Toiu la summitul de la Washington, alături de Rubio și vicepreședintele JD Vance. În paralel, datele economice interne conturează un tablou sumbru. Surse România TV transmit că Institutul Național de Statistică va confirma intrarea României în recesiune, fenomen deja anticipat de scăderea consumului și afectarea industriei, amplificate de măsurile guvernamentale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții, subliniind gravitatea situației.

"Relația cu Washingtonul nu e deloc pe făgașul cel bun"

"Eu nu cred că o să ajungem la o izolare diplomatică în raport cu SUA, dar relația cu Washingtonul nu e deloc pe făgașul cel bun. Este evident lucrul acesta. Probabil că ultimele decizii luate la nivelul administrației de la București l-au îndepărtat pe Marco Rubio de România. Vedeți, el se duce în zonele acestea, precum Ungaria, care s-a înscris în Consiliul pentru Pace al lui Trump, și Slovacia, la premierul Fico, care știm cu toții ce poziții are de dezavuare la adresa Uniunii Europene. Sigur, puteam să facem mai mult, puteam să-l atragem într-un fel sau altul. Până la urmă, putea să meargă până la Kogălniceanu sau până la Deveselu, unde încă mai sunt militari americani. Puteam să facem mai mult.

Vine recesiunea. E un rezultat pe care îl simțim fiecare dintre noi

În privința recesiunii tehnice, nu este un secret. Sunt două trimestre cu creștere economică negativă, cum spun experții, iar asta înseamnă recesiune. E un rezultat pe care îl simțim fiecare dintre noi. Nu stăm deloc bine, să știți. E chiar foarte îngrijorător. Sunt disensiuni între Europa și America, iar România are nevoie și de unii, și de alții. Măcar să nu fie o chestie ostentativă, pentru că cele două țări împreună nu au suprafața, populația și forța economică a României. Marco Rubio putea să meargă și la granița de est, pentru că suntem în graniță directă cu războiul dintre Rusia și Ucraina, zonele din Marea Neagră și așa mai departe. Ar fi fost un semnal atât de important. E o bilă neagră pentru diplomația românească și nu doar pentru ea, ci și pentru conducerea generală a țării", a explicat Bogdan Chirieac.

@rodcnews Bucureștiul, absent pe agenda americană. Marco Rubio, în Ungaria și Slovacia. Bogdan Chirieac Bilă neagră #marcorubio #românia ♬ sunet original - DC News

CITEȘTE ȘI: Cum a ajuns USR să conducă țara și să nu deconteze nimic. Bogdan Chirieac: Cel mai mare șoc îl are PNL

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
america
marco rubio
ilie bolojan
oana toiu
guvernul bolojan
bogdan chirieac
romania
recesiune
x close