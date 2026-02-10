În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a povestit cum a obținut permisul de conducere în 1981.

„Eu am luat permisul de conducere în 1981, când aveam 17 ani și jumătate. Făceam poligonul în 54-55 de secunde, dar nu în timpul examenului.

La examen, a plecat cel din fața mea, iar când a ajuns la un anumit punct în poligon, mi-a dat drumul și mie, că așa se dădea drumul la următorul. Poligonul era cel clasic.

Bineînțeles că l-am ajuns pe cel din fața mea și m-a scos milițianul. Nu am mai terminat. M-am dus cu coada între picioare la instructor, care era cu tata, și le-am zis că m-a dat afară. Mi-a zis: Stai, mă, liniștit, te-a dat afară că a văzut că nu are rost. Eu nu am terminat poligonul în timpul examinării“, a spus Titi Aur.

Fază tare cu cel mai rău milițian din Bacău. Titi Aur a făcut poligonul în mai puțin de două minute

La obținerea permisului de conducere pentru categoria C, Titi Aur a reușit să termine poligonul în mai puțin de două minute, fapt ce l-a determinat pe „cel mai rău milițian din Bacău“ să-și asume un pariu pierdut.

„Când am luat permisul pentru categoria C, în armată, am avut o altă fază cu poligonul, la Bacău. Dădeam cu cel mai rău milițian din Bacău. Ne-a pus instructorul în ordine inversă, iar poligonul cu camionul se făcea în șapte minute.

Eu și cu un băiat din Brăila ne luptam mereu să-l facem sub două minute. Popa Marian din Brăila a făcut poligonul în două minute și un pic, iar atunci, maiorul i-a spus instructorului nostru că nu a crezut că se poate face poligonul cu camionul atât de repede. Instructorul a zis atunci că are pe unul care face sub două minute.

Acel maior, cel mai rău, a zis că „dacă cineva face poligonul în mai puțin de două minute, nu mai mergem în oraș și toată lumea are permisul luat“. Mi-a zis: „Aure, poți?“ Am făcut în mai puțin de două minute și maiorul ăla a zis: „Nu o să mai fac în viața mea un asemenea pariu cu cineva.

Este prima și singura dată când am făcut. Toți ați luat permisul, nu mai mergem în oraș. dar e ultima dată când am făcut un astfel de pariu“. S-a întâmplat în 1982“, a povestit Titi Aur, la emisiunea DC Conducem.

