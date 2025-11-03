Șeful Dacia avertizează: Taxele și costurile din România împing producția spre Maroc

România se confruntă cu o scădere a atractivității pentru investițiile din industria auto, în timp ce alte țări, precum Marocul, devin tot mai competitive. Avertismentul vine chiar din interiorul sectorului: Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia România, spune că extinderea producției locale devine tot mai incertă din cauza fiscalității ridicate și a costurilor în creștere, potrivit Economica.net.

„Sunt și unele care se ameliorează, dar dacă facem suma mi-e teamă că o luăm în jos. Ar fi păcat, pentru că pierdem niște oportunități. Suntem la un punct de cotitură în industria auto, se vor reconfigura strategiile în următorii patru sau cinci ani și ar fi bine să fim mai în față”, a precizat Mihai Bordeanu.

Șeful Dacia a mai adăugat că proiectul de extindere a uzinei este încă analizat, însă evoluția fiscalității și a prețurilor la energie nu favorizează România. „Ne ajută poziția geografică, infrastructura, mai ales cea aflată în construcție. Sunt puncte pozitive și negative, dar e clar că ne-ar sta mai bine să fim mai competitivi”, a precizat el.

Renault a anunțat deschiderea centrului Renault Technologie Maroc (RTMA)

Declarațiile vin în contextul în care grupul Renault anunță o nouă etapă a expansiunii sale în Maroc. Aflat într-o vizită oficială în această țară, CEO-ul Renault, François Provost, a semnat un acord care marchează extinderea parteneriatului strategic dintre constructorul francez și autoritățile marocane.

Planurile includ modernizarea fabricilor din Tanger și Casablanca, reînnoirea modelelor Dacia Sandero, Logan, Jogger și Stepway, precum și introducerea versiunilor hibride. Sandero Stepway va fi primul model echipat cu un motor hibrid, cu lansare pe piața europeană în ultimul trimestru din 2026.

Pe termen mediu, uzinele marocane vor produce o nouă gamă Dacia electrificată, susținută de o platformă tehnologică complet nouă până în 2030. Grupul Renault estimează că unitățile din Maroc vor atinge o producție combinată de 400.000 de vehicule până la sfârșitul anului 2025, adică aproape 18% din volumul total al grupului.

În plus, Renault a anunțat deschiderea centrului Renault Technologie Maroc (RTMA), specializat în cercetare, dezvoltare și inginerie, situat în Tetouan și Tanger. Acest hub tehnologic ar urma să creeze aproximativ 7.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2030, consolidând astfel poziția Marocului ca un pol strategic pentru industria auto.

