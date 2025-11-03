€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 11:43 03 Noi 2025 | Data publicării: 11:41 03 Noi 2025

O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara UE: 1.000 de oameni vor fi dați afară
Autor: Tiberiu Vasile

rabla-model-cerere_41558100 Foto: Pixabay
 

O fabrică de componente auto din Arad se va închide începând din decembrie, iar producția va fi relocată în afara Uniunii Europene.

Fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, județul Arad, se pregătește să-și înceteze activitatea începând din luna decembrie, potrivit autorităților locale, care precizează că producția urmează să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene.

Primarul orașului, Călin Abrudan, a explicat că decizia vine după ani de reducere a activității, iar hala de producție a devenit mult prea mare raportat la numărul redus de angajați rămași.

„Din păcate, producția de la Ineu va fi mutată în afara UE. În prezent, menținerea halei nu mai este rentabilă, având în vedere numărul de salariați și costurile mari de chirie. Aptiv a fost cel mai mare angajator din zonă, cu 800–1.000 de angajați în ultimul an. O mică parte dintre ei vor mai rămâne câteva luni pentru demontarea și mutarea utilajelor”, a declarat Abrudan.

Au fost demarate negocieri pentru a reintegra angajații afectați

Primarul a subliniat că închiderea fabricii va avea un impact asupra bugetului local, deoarece Aptiv a fost și principalul contributor fiscal. Totuși, autoritățile locale au purtat discuții pentru atragerea de noi investitori. „Este deja sigur că un investitor va crea aproximativ 500 de locuri de muncă într-un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a adăugat Abrudan.

De asemenea, au fost demarate negocieri cu instituțiile competente pentru a facilita reintegrarea angajaților afectați în alte unități din zonă. Alexandru Molnar, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, a precizat că, deocamdată, notificarea privind concedierile colective nu a fost primită oficial. „În funcţie şi de cererea de forţă de muncă de pe piaţă, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizaţi, dar vom organiza şi cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul”, a explicat Molnar.

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial, însă mai mulți angajați au confirmat că au fost informați despre încheierea producției și despre acordarea de salarii compensatorii.

Cazul Aptiv urmează exemplul altui mare angajator din Arad. La sfârșitul lunii iunie, Astra Rail Industries, deținută de Greenbrier, și-a închis fabrica de vagoane de marfă, concediind 699 din cei 777 de angajați. Compania a justificat decizia prin creșterea costurilor operaționale, presiunile din industrie și constrângerile logistice legate de vechimea fabricii și poziționarea sa în mediul urban, menționând că va continua producția în fabricile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: O companie metalurgică din România a fost cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fabrica
auto
arad
concedieri
ineu
aptiv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara UE: 1.000 de oameni vor fi dați afară
Publicat acum 20 minute
Se dezice Călin Georgescu de Anca Alexandrescu? Primul mesaj al candidatei la Primăria Capitalei, după anunțul controversat
Publicat acum 37 minute
Ambasadorul României la Vatican, decorat de Majestatea Sa Margareta
Publicat acum 44 minute
„Cu siguranță l-a deranjat, dar Ilie Bolojan nu va recunoaște niciodată”: Fenechiu dă cărțile pe față în relația cu Grindeanu
Publicat acum 1 ora si 8 minute
"Ce știu băncile și nu știm noi"? Analistul Radu Georgescu: De aici începe pregătirea financiară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 52 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 01 Noi 2025
Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici
 
cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close