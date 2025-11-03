O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara UE: 1.000 de oameni vor fi dați afară

Fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, județul Arad, se pregătește să-și înceteze activitatea începând din luna decembrie, potrivit autorităților locale, care precizează că producția urmează să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene.

Primarul orașului, Călin Abrudan, a explicat că decizia vine după ani de reducere a activității, iar hala de producție a devenit mult prea mare raportat la numărul redus de angajați rămași.

„Din păcate, producția de la Ineu va fi mutată în afara UE. În prezent, menținerea halei nu mai este rentabilă, având în vedere numărul de salariați și costurile mari de chirie. Aptiv a fost cel mai mare angajator din zonă, cu 800–1.000 de angajați în ultimul an. O mică parte dintre ei vor mai rămâne câteva luni pentru demontarea și mutarea utilajelor”, a declarat Abrudan.

Au fost demarate negocieri pentru a reintegra angajații afectați

Primarul a subliniat că închiderea fabricii va avea un impact asupra bugetului local, deoarece Aptiv a fost și principalul contributor fiscal. Totuși, autoritățile locale au purtat discuții pentru atragerea de noi investitori. „Este deja sigur că un investitor va crea aproximativ 500 de locuri de muncă într-un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a adăugat Abrudan.

De asemenea, au fost demarate negocieri cu instituțiile competente pentru a facilita reintegrarea angajaților afectați în alte unități din zonă. Alexandru Molnar, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, a precizat că, deocamdată, notificarea privind concedierile colective nu a fost primită oficial. „În funcţie şi de cererea de forţă de muncă de pe piaţă, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizaţi, dar vom organiza şi cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul”, a explicat Molnar.

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial, însă mai mulți angajați au confirmat că au fost informați despre încheierea producției și despre acordarea de salarii compensatorii.

Cazul Aptiv urmează exemplul altui mare angajator din Arad. La sfârșitul lunii iunie, Astra Rail Industries, deținută de Greenbrier, și-a închis fabrica de vagoane de marfă, concediind 699 din cei 777 de angajați. Compania a justificat decizia prin creșterea costurilor operaționale, presiunile din industrie și constrângerile logistice legate de vechimea fabricii și poziționarea sa în mediul urban, menționând că va continua producția în fabricile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: O companie metalurgică din România a fost cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina

