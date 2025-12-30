€ 5.0963
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în perioada Anului Nou pe DN7
Data actualizării: 15:31 30 Dec 2025 | Data publicării: 14:00 30 Dec 2025

Atenție, șoferi! Restricții de circulație în perioada Anului Nou pe DN7
Autor: Iulia Horovei

restrictii trafic dn7 an nou revelion Restricții trafic/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
 

CNAIR informează că au fost introduse restricții pe DN7, în ultima zi a anului 2025 și în primele două zile ale anului 2026.

Restricţii de tonaj pe DN7 au fost introduse în ultima zi a anului 2025 şi în primele două zile ale anului viitor, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Citește și: Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special

Unde se impun restricții de trafic

Potrivit Ordinului MT-MAI numărul 1249-132/2018, au fost introduse restricţii privind circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane pe DN 7: Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) - Râmnicu Vâlcea - Vestem (intersecţia DN7 cu DN 1).

Restricţiile de tonaj au fost introduse de miercuri, pe ambele sensuri, în intervalul orar 18:00 - 22:00 şi joi şi vineri între orele 6:00 - 22:00.

CNAIR menţionează că încălcarea prevederilor Ordinului MT - MAI constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

Citește și: Bunele maniere la masa de Revelion. Cum refuzi elegant când gazda insistă să mai bei sau să mai mănânci

Citește și: EXCLUSIV Șoferii români nu percep pericolul la trecerile la nivel cu calea ferată. Greşeala pe care o fac cel mai des

Urmăriți DCNews și pe Google News

restrictii
circulatie
dn7
