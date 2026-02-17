€ 5.0965
DCNews Politica Personalități politice Nicușor Dan a semnat: Ambasadorul Dan Mihalache, rechemat din funcție
Data actualizării: 13:02 17 Feb 2026 | Data publicării: 12:55 17 Feb 2026

Nicușor Dan a semnat: Ambasadorul Dan Mihalache, rechemat din funcție
Autor: Anca Murgoci

dan mihalache Dan Mihalache

Ambasadorul României în Cipru, rechemat din funcție!

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru.

Decretul a fost semnat în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României în domeniul politicii externe.

Cine este Dan Mihalache

Dan Mihalache a fost numit Ambasador al României în Republica Cipru prin Decretul nr. 27 din 22 ianuarie 2021, semnat de Președintele României, Klaus Iohannis. În perioada iunie 2016 - decembrie 2020, Dan Mihalache a deținut funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Dan Mihalache (n. 1971) este absolvent al Facultății de Drept, Universitatea București (1994) și doctor în Științe Politice (SNSPA, 2008). A absolvit, de asemenea, cursurile Colegiului Național de Apărare (1998). Este specialist în analiză și marketing politic, fiind, începând cu anul 2010, mai întâi, cadru didactic asociat și apoi lector universitar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. În iunie 2019, a absolvit cursul 14th common Security and Defence Policy High Level Course 2018-2019 „Simone Veil” din cadrul European Security and Defence College. Începând cu 1 octombrie 2019, a devenit Visiting Senior Fellow al prestigiosului think-thank LSE-IDEAS (Diplomacy and Strategy) din cadrul London School of Economics. În noiembrie 2019, a absolvit cursul Generals, Flag Officers and Ambassadors la Colegiul de Apărare al NATO.

A fost responsabil de analiză și comunicare în numeroase campanii electorale. Începând cu 2009, a condus, în mai multe rânduri, Departamentul de Analiză Politică și Comunicare al Partidului Național Liberal (PNL). În 2014, a fost responsabil de strategia campaniei electorale prezidențiale a Președintelui PNL, Klaus Iohannis.

Are experiență în administrarea instituțiilor publice, îndeplinind funcțiile de consilier al Prim-ministrului (2001-2004), Secretar General Adjunct al Guvernului (2012), Secretar General Adjunct și Secretar General al Senatului (2013-2014). A fost deputat în Parlamentul României (2004-2008), observator și membru al Parlamentului European (2006-2007).

În perioada decembrie 2014 - iunie 2016, Dan Mihalache a ocupat funcția de Consilier prezidențial,  șef al Cancelariei Prezidențiale și șef al Administrației Prezidențiale.

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a decorat pe Dan Mihalache cu Ordinul Național „Steaua României” în rang de Cavaler.

Este coautorul volumului Trei ani la urne, vol. I (Nemira, 2012), alături de Iulia Huiu. A publicat, de asemenea, numeroase articole de analiză. Vorbește fluent limbile germană și engleză.

actualizare...

