Dan Mihalache, fostul consilier al lui Klaus Iohannis, rupe tăcerea. Ce îi reproșează fostului președinte

Excelenţa Sa Dan Mihalache, ambasadorul României în Cipru, a comentat pentru prima dată, în mod deschis, activitatea fostului președinte Klaus Iohannis. Deși a ales să nu se exprime în timpul mandatului, fostul consilier prezidențial spune că tăcerea sa a fost asumată, dar că acum se simte dator să spună că Iohannis a ratat șansa de a corecta derapajele din sistemul politic și de a deschide un dialog real cu societatea.

Precizăm că în perioada decembrie 2014 - iunie 2016, Dan Mihalache a ocupat funcţia de consilier prezidenţial, şef al Cancelariei Prezidenţiale şi şef al Administraţiei Prezidenţiale.

"Eu nu am spus niciodată nimic despre mandatul fostului președinte pentru că am lucrat cu el. Poate că e prima dată când mă exprim cu un anumit comentariu. A fost atitudinea mea asumată de a tăcea din gură până la finalul mandatului său. Dar dacă eu îi reproșez ceva președintelui Iohannis nu e nici de avion, nici de alte lucruri care sunt așa mai atractive, ci faptul că nu și-a folosit mandatul pentru a preîntâmpina aceste derapaje în ceea ce privește funcționarea sistemului politic", a declarat ambasadorul Dan Mihalache în cadrul podcastului "Avangarda".

"Credeți că o parte din explicațiile la ceea ce am avut la alegeri vine și din această absență, această tăcere (a lui Iohannis n.r.)?", l-a întrebat Ionuț Vulpescu.

Dan Mihalache, despre ce s-a întâmplat la cele mai recente alegeri prezidențiale

"Poate să vină, da. Mă rog, poate să vină și dintr-o înțelegere foarte superficială a calmului ca să spun așa, pentru că noi am instalat un calm artificial al societății, un fel "hai să ținem capacul pe oală să fie liniște", dar nu am realizat că sub acest capac oala fierbea. Și, ce să vezi? Când s-a ridicat un pic capacul la alegeri, oala a dat pe dinafară pentru că nu poți să lași așa să simți tensiunea socială pe care tu nu ai eliberat-o.

E foarte interesant ceea ce s-a întâmplat pentru că dacă te uiți la votul dat anul trecut și în acest an, el nu este un vot generat de situația economică. Eu nu cred că românii au trăit mai bine în ultimul secol decât au trăit în ultimii ani. E de ajuns să ne uităm pe stradă, la magazine, restaurante, în cifrele care indică consumul, în mașinile scumpe care circulă în orașele României, la concedii, la faptul că toată lumea pleacă ba în Grecia, ba în Bulgaria. Nemulțumirea vine dintr-o chestiune chiar valorică în care oamenii au spus: "Bă, nouă nu ne place de voi sum ne conduceți, că voi v-ați dat mâna peste capul nostru și credeți că noi suntem tâmpiți și nouă nu ne place așa, și nu ne place cum arătați voi, cei care ne conduceți". Asta era o chestiune care printr-un dialog cu forțele politice putea să fie preîntâmpinat. (...) Degeaba se iluzionează politicienii că pot să fraierească publicul la nesfârșit. Nu se poate, oamenii au instincte", a mai spus Dan Mihalache.

