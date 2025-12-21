€ 5.0896
Stiri

DCNews Stiri Ciucu, discuție urgentă la Palatul Victoria despre banii Capitalei. Anunță reforme în București
Data actualizării: 20:40 21 Dec 2025 | Data publicării: 20:36 21 Dec 2025

Ciucu, discuție urgentă la Palatul Victoria despre banii Capitalei. Anunță reforme în București
Autor: Roxana Neagu

ciucu intalnire victoria nazare ilie bolojan bani bucuresti Întâlnire Ciprian Ciucu- Ilie Bolojan - Alexandru Nazare/ foto Facebook Ciprian Ciucu
 

Ciprian Ciucu, noul primar al Municipiului București, a avut o întâlnire, de urgență, duminică, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

”Am avut în această seară o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan și cu domnul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare.

I-am informat cu privire la situația financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului București și a cauzelor (care țin de istoria recentă) care ne-au dus aici.

Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

(1) reducerea, în anii 2024 și 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii). Acest bani NU au mai ajuns în București, Guvernul i-a folosit pentru altceva.

(2) alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare și transport public).

Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic.

Primăria Capitalei va prelua Elcen în 2026

De asemenea, am discutat și de un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, dar cât mai repede.

Un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de de o finanțare corectă începând cu anul 2026!

Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureștiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB și Termoenergetica.

Cifrele incredibile puse pe masă de Ciucu

Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!

Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăți plus altele, nu am mai adăugat și datoriile lor către furnizorii lor).

Este, cu aproximație, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat.

Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!” anunță Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, în această seară. 

Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
bani bucuresti
guvern
palatul victoria
ilie bolojan
alexandru nazare
