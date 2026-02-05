€ 5.0945
Curs valutar: € 5.0945
Data actualizării: 19:23 05 Feb 2026 | Data publicării: 18:14 05 Feb 2026

Slovenia se alătură altor state și vrea să interzică social media minorilor sub 15 ani
Autor: Tiberiu Vasile

Slovenia se alătură altor state și vrea să interzică social media minorilor sub 15 ani Imagine cu copii care stau pe telefoane. Foto: Pixabay

Slovenia urmează exemplul altor țări și propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de impactul platformelor online asupra sănătății mintale.

Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunţat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferinţe de presă, relatează Reuters.

Slovenia, care are o populaţie de circa 2 milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei şi al Greciei care anterior în cursul săptămânii au propus interdicţii privind utilizarea social media de către adolescenţi, într-un semn de înăsprire al atitudinilor în Europa faţă de tehnologia despre care unii susţin că este creată pentru a crea dependenţă.

Matej Arcon a spus că Ministerul Educaţiei a iniţiat decizia, bazată pe experienţa altor ţări, şi că experţi în educaţie şi tehnologii digitale vor fi şi ei implicaţi în redactarea legii care are drept scop protejarea copiilor şi adolescenţilor.

Un subiect "fierbinte" în întreaga lume

"A fost un subiect fierbinte în întreaga lume şi Europa în ultimele săptămâni şi luni şi prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă ne copiii noştri", a declarat Arcon după şedinţa de guvern.

El a spus să guvernul vrea să reglementeze reţelele sociale pe care conţinutul este partajat, menţionând TikTok, Snapchat şi Instagram, între altele.

În timp ce Spania vrea să interzică accesul în social media adolescenţilor cu vârsta sub 16 ani, Grecia este aproape să anunţe o interdicţie similară pentru minorii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt.

Alte ţări, precum Regatul Unit şi Franţa, iau şi ele în considerare poziţii mai dure în ceea ce priveşte social media, după ce Australia a devenit prima ţară care interzice accesul la astfel de platforme pentru minorii sub 16 ani, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Spania va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani

Și Portugalia vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale
 


 

