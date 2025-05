VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat

O înregistrare video realizată într-o fabrică din China surprinde un moment ieșit din comun: un robot umanoid, produs de compania chineză Unitree Robotics, a început brusc să se miște haotic și agresiv în timpul procesului de asamblare. Scena, care pare desprinsă dintr-un film SF, este cât se poate de reală și a fost filmată chiar în mijlocul unei uzine, scrie Le Figaro.

Robotul, un model Unitree H1, are o înălțime de 1,80 metri și, în videoclipul devenit rapid viral pe rețelele sociale din China, pare că încearcă să se elibereze și să atace inginerii din jur. Acesta lovește în toate direcțiile, iar specialiștii din fabrică par vizibil panicați. Unul dintre ei reușește în cele din urmă să restabilească controlul asupra robotului, ajustându-i sistemul de funcționare.

Modelul H1, la fel ca alți roboți de generație nouă, funcționează pe baza unor algoritmi complecși, care îi permit să îndeplinească diverse sarcini. Potrivit The Times of India, o eroare de codare ar fi stat la baza acestui comportament neobișnuit.

Incidentul vine la scurt timp după un alt eveniment similar petrecut în China, în timpul unui festival dedicat Lunii, când un robot a intrat în mod necontrolat într-o mulțime de oameni.

Astfel de situații ridică tot mai multe semne de întrebare în legătură cu siguranța acestor tehnologii și cu măsura în care pot fi ele controlate în mod eficient.

China robot is already starting to rebel. pic.twitter.com/i0Gj3ZFMKL