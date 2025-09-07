Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei

Vladimir Putin și Xi Jinping au fost înregistrați de un microfon care părea uitat deschis, în timp ce discutau despre biotehnologie, viață până la 150 de ani și ingineria umană, dezvăluind ambițiile celor doi lideri de a își prelungi viața. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

Într-un moment surprins accidental de un microfon uitat deschis la ultimul summit din China, discuțiile dintre președinții Vladimir Putin și Xi Jinping au oferit un rar acces la planurile ambițioase ale Rusiei și Chinei în domeniul biotehnologiei și longevității. Potrivit informațiilor obținute, cei doi lideri au discutat deschis despre posibilitatea de a extinde semnificativ speranța de viață a oamenilor, vizând chiar atingerea unui prag de 150 de ani. Temele centrale ale conversației au inclus transplantul de organe și alte tehnologii medicale avansate, considerate de ambele guverne ca fiind prioritare în secolul XXI, care ar putea transforma modul în care omenirea înfruntă mortalitatea. Atât Kremlinul, cât și Beijingul, au investit sume considerabile în cercetări de frontieră pentru înțelegerea și prelungirea vieții, considerând aceste studii drept piloni strategici pentru viitor.

Subiectul a fost comentat recent și de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție amplă la România TV, care a evidențiat nu doar dimensiunea științifică și medicală a eforturilor, ci și implicațiile geopolitice ale acestor programe. Investițiile masive ale celor două puteri mondiale în biotehnologie și longevitate reflectă nu doar ambițiile personale ale liderilor și strategii de influență globală, ci și riscuri de natură socială. Inovația medicală poate deveni un instrument de putere soft, dar, simultan, procesul de transformare a vieții umane ar putea genera tensiuni și crize sociale. O primă astfel de criză, chiar înainte ca aceste tehnologii miraculoase să se materializeze pe scară largă, ar putea apărea mai devreme decât se așteaptă, alimentată de dezvoltarea roboților umanoizi la care lucrează marii giganți tech din SUA și China.

"Ideea nemuririi să știți că este de mult în spațiul sovietic. D-asta l-au îmbălsămat pe Lenin, ca la un moment dat să-l poată reînvia"

“O discuție ca aceasta, între doi lideri mondiali, despre biotehnologie, viața până la 150 de ani, poate să fie privită în multe feluri. Unii o percep cu fascinație, alții cu îngrijorare, alții cu ironie și așa mai departe. Ideea nemuririi să știți că este de mult în spațiul sovietic. D-asta l-au îmbălsămat pe Lenin, ca la un moment dat să-l poată reînvia. Așa a fost în vremea respectivă. În privința rușilor și a lui Putin, este o obsesie veche, de 100 de ani, de la Uniunea Sovietică, care astăzi este continuată de Federația Rusă. În același timp, China are multiple terapii, strânse de-a lungul timpului, pentru lungirea vieții. E o civilizație de 5000 de ani. Asta pe de o parte.

"Din punct de vedere politic, cei doi se cred Dumnezei"

Din punct de vedere politic, cei doi se cred Dumnezei. Adică, sunt dictatori, au putere absolută, nimeni nu-i amenință în mod real și, acum, dacă se poate, vor și viață veșnică, vorba aceea. În mod real, progresul științei este indubitabil, să știți. Dacă nu mă înșel, se numește Human Engineering, deci vorbim de ‘Inginerie Umană’. În orice caz, având în vedere tot ce se întâmplă acum și câți bani se investesc, nu m-ar mira ca, eu știu, în acest secol să existe progrese reale în prelungirea vieții oamenilor.

"Sunt, fără îndoială, astfel de terapii și acum. Soros face cât de curând 100 de ani și sunt și alții. Este suspectat și Donald Trump că este într-un astfel de proces"

Nu știu dacă pentru toți oamenii, dar, în orice caz, pentru elitele mondiale, pentru elitele financiare, cu siguranță se poate întâmpla așa ceva. Soros face cât de curând 100 de ani și sunt și alții. Sunt, fără îndoială, astfel de terapii și acum, în niște stadii incipiente sau intermediare. Este suspectat și Donald Trump că este într-un astfel de proces. Are și el o vârstă destul de avansată, aproape 80 de ani. Presa americană suspectează că este subiectul unor astfel de terapii pentru a primi mai multă energie.

"În Occident, o astfel de discuție la Beijing, între Xi și Putin, este ca o motivație. Va fi un soft power pentru cei ce reușesc să o facă primii"

În Occident, o astfel de discuție la Beijing, între Xi și Putin, este ca o motivație pentru a se investi în acest domeniu, va fi un soft power pentru cei ce reușesc să o facă primii. E un domeniu foarte bănos, să știți. Elitele financiare sunt dispuse să plătească enorm pentru fiecare an de viață în plus. Ani de viață sănătoși, să ne înțelegem. Una e să viețuiești pe un pat de spital și alta e să trăiești în continuare activ. Domeniul este fascinant și cu profituri mari, să știți. Se vor face progrese mari.

"Vă dați seama cum ar fi să iei pensie specială de la 48 de ani și să trăiești 150 de ani?"

Nu știu dacă vom atinge 150 de ani de viață în secolul 21, dar, în orice caz, progrese importante se vor face. Vă dați seama că asta va redefini societatea într-un mod fundamental. Inițial, ar putea să declanșeze și un haos, o dezordine, o luptă între cei ce își permit să facă așa ceva și cei ce nu își permit. Vă dați seama cum ar fi să iei pensie specială de la 48 de ani și să trăiești 150 de ani? Deci, în România, aici ar fi un caz absolut unic. Haosul vine oricum odată cu implementarea roboților umanoizi. Adică, ne mai despart câțiva ani de lucrul acesta. Numai Tesla ar trebui să producă un prim lot de un milion de roboți în următorii ani. Chinezii probabil că vor produce 10 milioane de roboți”, a explicat Bogdan Chirieac.

