Primul "telefon-robot" din lume! Va avea AI și cameră cu braț robotic: Devine un companion emoțional ce evoluează autonom

Piața telefoanelor mobile se pregătește să primească un model cu totul inedit, dezvoltat de compania chineză Honor. Noul dispozitiv, denumit Honor Robot Phone, este echipat cu o cameră controlată prin inteligență artificială, montată pe un braț robotic pliabil.

Acest telefon reprezintă un nou exemplu de produs electronic de consum din China care încearcă să revoluționeze designul hardware tradițional prin integrarea AI. La începutul acestui an, compania Roborock, tot din Beijing, a lansat un aspirator robot cu un braț extensibil, care folosește inteligența artificială și senzori pentru a detecta obstacolele și a le ocoli, notează CNBC.

Pe Honor Robot Phone, brațul și camera sunt ascunse în spatele unui panou de sticlă glisant situat pe spatele telefonului atunci când nu sunt folosite. La nevoie, brațul ridică camera deasupra telefonului și o poate roti pe mai multe axe. Camera principală poate fi astfel folosită pentru selfie-uri, dar și pentru fotografii din diverse poziții și unghiuri, mișcându-se aparent independent. Aceasta îl transformă într-un succesor avansat al modelului Asus Zenfone 6 din 2019, care putea întoarce camera principală pentru selfie-uri.

"Telefonul-robot" a fost conceput să integreze complet Inteligența Artificială. Detaliile complete privind funcțiile dispozitivului cu Android vor fi dezvăluite abia în martie 2026, în cadrul târgului Mobile World Congress de la Barcelona, Spania.

Honor a realizat un videoclip de prezentare în care camera apare ca un robot inteligent care poate ajuta la realizarea selfie-urilor, observarea mediului și alegerea ținutelor. Cei interesați să testeze versiunile Beta ale telefonului se pot înregistra pe site-ul companiei.

Un purtător de cuvânt al Honor a declarat: „Nu ne-am putut abține să ne întrebăm: cum ar fi dacă ar exista un dispozitiv cu un super-creier AI, capabil să perceapă lumea din jurul tău instantaneu? Cu super-mobilitatea unui robot, care să participe la momentele vibrante ale vieții tale și să se transforme în propria ta cameră personală, capturând fiecare amintire prețioasă cu precizie. Ce fel de dispozitiv ar putea fi acesta?”

"Honor își imaginează telefonul viitorului ca pe mai mult decât un simplu instrument"

Designul amintește vizual de mini-gimbalul DJI Osmo Pocket, însă Honor sugerează că telefonul este suficient de inteligent pentru a încadra fotografii, a liniști bebeluși și a comunica cu utilizatorul.

„Cu Robot Phone, Honor își imaginează telefonul viitorului ca pe mai mult decât un simplu instrument,” se arată într-un comunicat de presă al companiei. „Devine un companion emoțional care simte, se adaptează și evoluează autonom, asemenea unui robot, îmbogățind viața utilizatorilor cu iubire, bucurie și înțelepciune”, conform The Verge.