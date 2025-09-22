Ordonanță care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi

Deși recunoaște necesitatea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive digitale, ordonanța avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privarea de somn și reducerea interacțiunilor familiale.



Potrivit ordonanței, copiii din școlile primare ar trebuie să nu utilizeze smartphone-urile după ora 21:00, iar elevii din școlile gimnaziale și cei mai mari după ora 22:00, deoarece 'somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală' a tuturor persoanelor sub 18 ani.



Ordonanța îi îndeamnă pe adulții care au copii în grijă să stabilească reguli în familie pentru utilizarea acestor dispozitive.



Primarul orașului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanță pe baza recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind somnul sănătos, calculând o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore și concluzionând să depășirea acestui interval ar putea duce la privarea de somn.