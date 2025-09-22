Ordonanță care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi

Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul expunerii excesive la tehnologie și ar fi prima de acest gen din Japonia. Ordonanța ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie.
Deși recunoaște necesitatea smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive digitale, ordonanța avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privarea de somn și reducerea interacțiunilor familiale.
Potrivit ordonanței, copiii din școlile primare ar trebuie să nu utilizeze smartphone-urile după ora 21:00, iar elevii din școlile gimnaziale și cei mai mari după ora 22:00, deoarece 'somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală' a tuturor persoanelor sub 18 ani.
Ordonanța îi îndeamnă pe adulții care au copii în grijă să stabilească reguli în familie pentru utilizarea acestor dispozitive.
Primarul orașului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanță pe baza recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind somnul sănătos, calculând o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore și concluzionând să depășirea acestui interval ar putea duce la privarea de somn.
de Roxana Neagu