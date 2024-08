Google aduce pentru prima oară în România dispozitivele Pixel

"Google anunță lansarea în premieră în România a magazinului Google (ne-tranzacțional) și celor mai noi dispozitive Pixel. Telefoanele Pixel 9, Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL sunt disponibile pe piața din România prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG (în cazul celui de-al doilea, pentru precomandă). Ceasul inteligent Pixel Watch 3 și căștile wireless Pixel Buds Pro 2 sunt, de asemenea, disponibile pe piața din România pentru precomandă începând cu 13 august, prin intermediul acelorași parteneri.

Pixel este singurul telefon care combină hardware de ultimă generație, modelele Gemini de la Google, sistemul de operare Android și inteligența artificială Google. Căștile Pixel Buds Pro 2 sunt echipate cu cipul Tensor A1 și oferă o anulare a zgomotului de două ori mai eficientă, iar Pixel Watch 3 oferă mai multă performanță, în două dimensiuni diferite", se arată în comunicatul de presă.

Cele mai recente inovații AI ale Google, disponibile pe piața locală

"Toate cele trei modele din seria de telefoane Pixel 9 dispun de cele mai recente inovații Google bazate pe inteligența artificială, oferă o performanță de top a camerei și o experiență îmbunătățită utilizatorului. Dotat cu noul procesor Tensor G4 și 16 GB de RAM, Pixel 9 Pro este cel mai puternic dispozitiv Pixel lansat până acum, fiind conceput pentru a rula cel mai avansat model de AI de pe un dispozitiv Pixel. Aceasta înseamnă fotografii și videoclipuri de ultimă generație și modalități mai inteligente de a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Telefoanele Pixel 9 și Pixel 9 Pro XL vor fi disponibile pentru livrare în România începând cu 22 august, iar Pixel 9 Pro începând cu luna septembrie. Clienții din România pot precomanda cele 3 telefoane din gama Pixel 9 începând de astăzi, de la Vodafone și eMAG.

Alături de gama de smartphone-uri, ceasul inteligent Pixel Watch 3 oferă o experiență complet integrată în ecosistemul Google, cu funcționalități îmbunătățite de urmărire a nivelului de fitness și wellness, în timp ce căștile wireless Pixel Buds Pro 2 oferă o calitate audio premium. Cele două produse - Pixel Watch 3 și Pixel Buds Pro 2 - pot fi precomandate începând de astăzi, prin intermediul Vodafone și eMAG, și vor fi disponibile pentru livrare din 10 septembrie (Pixel Watch 3) și 26 septembrie (Pixel Buds Pro 2).

Achizițiile de dispozitive Pixel vin cu oferte speciale, inclusiv abonamente YouTube Premium și Fitbit Premium, precum și planuri de stocare Google One Premium, îmbunătățind experiența globală a ecosistemului Google pentru clienții români. Informații suplimentare despre beneficii vor putea fi obținute la achiziția produsului de la parteneri", se mai arată în comunicatul de presă.

"Prețurile recomandate ale noilor produse anunțate de Google:

Pixel 9

128 GB: 4.499,99 RON

256 GB: 4.999,99 RON

Pixel 9 Pro

128 GB: 5.499,99 RON

256 GB: 5.999,99 RON

512 GB: 6.699,99 RON

Pixel 9 Pro XL

128 GB: 5.999,99 RON

256 GB: 6.499,99 RON

512 GB: 7.199,99 RON

1 TB: 8.499,99 RON

Carcase de protecție pentru telefoanele Pixel

Pixel 9 & Pixel 9 Pro: 199 RON

Pixel 9 Pro XL: 219 RON

Pixel Watch 3

41 mm: 1.999 RON

45 mm: 2.249 RON

Accesorii pentru Pixel Watch

Active Band: 249 RON

Pixel Buds Pro 2: 1.249 RON", mai spun reprezentanții.

"Pentru mai multe informații despre funcționalitățile noilor dispozitive Google și pentru precomandă, clienții pot accesa magazinul online Google Store România, lansat tot astăzi, sau retailerii parteneri Vodafone și eMAG. Magazinul online al Google din România este unul de prezentare a produselor, unde vizitatorii pot afla informații despre produsele hardware ale Google disponibile în țara noastră și serviciile conexe, precum și partenerii de unde le pot achiziționa", se mai arată în comunicatul de presă.

„Lansarea dispozitivelor Pixel pe piața din România reflectă angajamentul Google de a-și extinde ofertele hardware în Europa Centrală și de Est, România fiind una dintre piețele esențiale din regiune. Cu un hub tehnologic regional la București, format din 400 de specialiști, care susține întregul ciclu de dezvoltare a produselor (Research, Engineering, Product Management și User Experience), echipa Google din România a avut un impact major în dezvoltarea ecosistemului de produse hardware al Google, inclusiv pentru o parte din funcționalitățile dispozitivelor Pixel. Tehnologiile dezvoltate în București sunt integrate în produse și servicii utilizate de oameni din întreaga lume, hub-ul local fiind cel mai mare centru Google de dezvoltare pentru produse wearables din Europa Centrală și de Est. Parteneriatul Google cu retailerii locali Vodafone și eMAG asigură că noile dispozitive Pixel sunt accesibile clienților români prin canale de încredere.”, a declarat Lavinia Neagoe, Director of Engineering & Bucharest Technology Site Lead la Google România.

“Intrarea în portofoliul nostru a celor mai noi produse Google vine să întărească promisiunea pe care o facem românilor prin platforma EasyTech, de a oferi tuturor acces la cele mai noi tehnologii, cu soluții de plată flexibile și suport în alegerea celor mai potrivite dispozitive pentru clienții noștri și familiile lor. Iar acest lucru este confirmat de creșterile în vânzări atât pentru telefoane, precum și pentru gadget-uri și accesorii. Noul Google Pixel 9 înglobează tehnologii de ultimă oră, precum Gemini, soluție AI integrată exclusiv în aceste smartphone-uri, care pot fi testate și achiziționate, din 22 august, în magazinele Vodafone”, a declarat Nedim Baytorun, Directorul Diviziei Consumer a Vodafone România.

"Cu peste 22 de milioane de oferte active, clienții vin pe eMAG pentru a descoperi produse și soluții pentru orice nevoi, dar și tehnologiile viitorului prin cele mai noi gadget-uri lansate pe piață. Prin parteneriatele de lungă durată cu branduri inovatoare, precum Google, reușim să le oferim clienților cele mai noi produse de tehnologie concomitent cu lansările internaționale. În premieră pe piața locală, românii pot face o precomandă pentru noile dispozitive Pixel 9 începând de astăzi, la fel ca utilizatorii din Europa de Vest. Mai mult, ei pot achiziționa produsele simplu, în rate flexibile, direct din contul MyWallet și se pot bucura de livrare gratuită cu Genius", a spus Diana Ion, director comercial electro-IT eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Pixel 9: Performanța Google AI de ultimă generație și 7 ani de inovație

"Cele 3 noi modele de telefoane - Pixel 9, Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL - folosesc noul cip Tensor G4 de la Google, realizat împreună cu Google DeepMind și optimizat pentru a rula cele mai avansate modele AI. În plus, telefoanele sunt de două ori mai rezistente decât Pixel 8. Pentru prima dată, modelul Pro vine în două dimensiuni diferite: Pixel 9 Pro (6,3 inci) și Pixel 9 Pro XL (6,8 inci). Cu excepția dimensiunii ecranului și bateriei, Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL au aceleași specificații și caracteristici. Ambele au cele mai bune și mai luminoase ecrane Super Actua de la Google de până acum și o nouă cameră frontală de 42 Mpx, astfel încât utilizatorii să obțină fotografii mai clare și mai luminoase în condiții de lumină slabă. Acestea au un aspect actual, cu un spate din sticlă mată și margini metalice lustruite, care oferă o senzație distinctă de calitate premium.

Pixel 9 are numeroase upgrade-uri față de generațiile anterioare. Cu ecranul său Actua de 6,3 inci, Pixel 9 este cu 35% mai luminos decât Pixel 8 și a fost evaluat drept cel mai bun afișaj din clasa sa. În ceea ce privește camera, utilizatorii primesc aceleași camere principale și ultrawide ca la Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL. Aceasta reprezintă un pas uriaș pentru obiectivul ultrawide, care ajunge la 48 Mpx pe Pixel 9, de la 12 Mpx pe Pixel 8. Toate telefoanele Pixel 9 se îmbunătățesc în timp - fiecare telefon vine cu șapte ani de sistem de operare și actualizări de securitate", se mai arată în comunicatul de presă.

Pixel 9 Pro cu Gemini Advanced gratuit în primul an

"Procesorul Tensor G4, cu care sunt echipate cele 3 telefoane din gama Pixel 9, este cel mai eficient cip Google de până acum și a fost conceput pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea cotidiană, începând cu deschiderea aplicațiilor sau navigarea pe web. Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL oferă utilizatorilor acces la Gemini Advanced, printr-un abonament gratuit timp de un an la pachetul Google One AI Premium (valabil doar pentru utilizatori noi de Google One sau care au pachetele cu stocare de 100/200 GB). Cu acest plan, utilizatorii au acces la funcții AI mai puternice și pot folosi Gemini direct în produsele Google, precum Gmail și Docs.

Mai mult, utilizatorii pot folosi pe noile telefoane din gama Pixel 9 asistentul Gemini Live, care oferă asistență vocală instantanee și răspunsuri la întrebări, într-un mod conversațional natural. Acest serviciu este disponibil momentan doar în limba engleză. Pentru a asigura o experiență de utilizare a capabilităților AI cât mai fluidă, noile dispozitive Pixel 9 beneficiază de mai multă memorie internă: 12 GB RAM pentru Pixel 9 și 16 GB pe Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL", se mai arată în comunicatul de presă.

Fotografii de grup și panorame perfecte în condiții de lumină slabă

"Google a adăugat, de asemenea, noi funcții AI pentru a ajuta utilizatorii să obțină fotografii perfecte. Cu funcția „Add Me”, utilizatorii vor putea face o fotografie cu toți membrii grupului, inclusiv cu fotograful, fără a fi nevoie să folosească un trepied sau să ceară ajutorul unui străin. De asemenea, Google a îmbunătățit funcția „Panorama” pentru realizarea de fotografii detaliate, chiar și în condiții de lumină slabă. Mai mult, funcția „Magic Editor” poate reîncadra automat fotografia, poate extinde imaginea pentru a cuprinde mai mult din cadru și, cu funcția Best Take, utilizatorul obține o fotografie mai bună de grup, de exemplu, combinând fotografii similare. Funcția identifică cel mai bun cadru sau permite utilizatorului să aleagă cea mai bună expresie a fiecăruia", mai spun reprezentanții.

Pixel Watch 3: Mai mare și mai luminos, funcții îmbunătățite pentru sănătate și sport

"Seria de ceasuri inteligente Pixel Watch 3 aduce inovații remarcabile în ceea ce privește afișajul, performanța și funcționalitățile de fitness și sănătate. Noul ecran Actua al Pixel Watch 3, cu o luminozitate de două ori mai mare decât în versiunea anterioară, oferă o vizibilitate excelentă în orice condiții. Noul Pixel Watch 3 este disponibil în două versiuni, cu ecran de 45 mm sau 41 mm, oferind un afișaj mai mare cu 40%, respectiv 10% decât Pixel Watch 2. Cu Wear OS 5 și o arhitectură hibridă, Pixel Watch 3 asigură o durată de viață extinsă a bateriei, inclusiv un mod de economisire care prelungește durata la 36 de ore.

Funcțiile avansate de monitorizare a fitness-ului și sănătății utilizatorilor, cum ar fi noul indicator al formei zilnice (Daily Readiness) și Cardio Load, care analizează performanța inimii în activitățile cardio, oferă utilizatorilor interesați de bunăstarea lor fizică și psihică informații detaliate pentru a-și putea optimiza antrenamentele și recuperarea. Pentru alergători, Pixel Watch 3 oferă funcții utile precum Workout Builder (planuri de antrenament personalizate) și indicații în timp real în timpul antrenamentelor", se mai arată în comunicatul de presă.

Pixel Buds Pro 2, căștile cu sunet clar și integrare cu AI

"Căștile wireless Pixel Buds Pro 2 aduc inovații în performanța audio și experiența utilizatorului. Căștile sunt echipate cu cipul Tensor A1, care oferă o anulare a zgomotului de două ori mai eficientă, datorită funcției Active Noise Cancellation și Silent Seal™ 2.0. Pixel Buds Pro 2 oferă un sunet clar și echilibrat, chiar și cu anularea zgomotului activă, datorită procesării pe mai multe căi. Proiectate pentru confort maxim, Pixel Buds Pro 2 includ asistentul virtual Google Gemini, pentru asistență hands-free, și conversații extinse cu Gemini Live. În România, asistentul Gemini Live poate fi utilizat pe Pixel Buds Pro 2 după inițierea sesiunii pe telefon, nu direct de pe căști. După blocarea ecranului telefonului, discuția cu Gemini Live poate continua pe căști. De asemenea, căștile includ funcții precum Apel Clar, Detectarea Conversației și sunet spațial cu urmărirea mișcărilor capului. Mai mult, utilizatorul poate schimba conexiunea căștilor între diferite dispozitive fără niciun efort. Cu funcția Active Noise Cancellation activată, căștile oferă o autonomie de până la 8 ore în utilizare și 30 de ore cu ajutorul carcasei", se mai arată în comunicatul de presă.

