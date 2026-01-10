Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO

Un accident dramatic s-a produs în ziua de Bobotează. Părintele Ioan Cozma și-a așteptat la biserică familia, soția și pe cei cinci copiii, pentru slujbă. Nu au mai ajuns. Un accident îngrozitor s-a petrecut pe drum. Mașina în care aceștia se aflau, condusă de soția sa, a derapat și a căzut în gol, de pe pod.

Vestea dramatică a căzut ca un trăsnet pentru preot. Un jandarm i-a descoperit la scurt timp după ce au căzut, observând că parapetul podului este rupt. În dimineața aceea, când jandarmul plecase spre serviciu, parapetul nu era rupt. Așa că a decis să oprească, să verifice. Atunci a văzut mașina căzută în râul Bistrița. Intervenția a fost rapidă, dar, pentru unul dintre băieți, de 14 ani, nu s-a mai putut face nimic la spitalul din Vatra Dornei. El a fost Matei, pe care astăzi părintele Ioan Cozma l-a dus pe ultimul drum.

Scenele cutremurătoare s-au petrecut la Mănăstirea Fălticeni din Buciumeni, acolo unde Matei a fost înmormântat, condus pe ultimul drum doar de tatăl său. Frații săi și mama sa sunt în spital, în stare critică. Dărâmat de durere, tatăl băiatului, preotul Ioan Cozma, nu s-a dezlipit de sicriul fiului său.

”Am ajuns la înmormântarea îngerului Matei”

Bogdan, un bloger din Suceava, a scris, pe Facebook: ”Astăzi, lacrimile au vorbit mai mult decât orice cuvânt… Am ajuns la înmormântarea îngerului Matei, un copil de doar 14 ani, iar durerea care plutea în aer nu poate fi descrisă. Viața atârnă de un fir de ață, oameni buni, indiferent de vârstă… azi ești, mâine rămâne doar amintirea.

”Doamne… ce poate fi mai greu decât pentru un părinte să-și ducă propriul copil pe ultimul drum?”

L-am cunoscut pentru prima dată pe părintele Ioan Cozma, un tată cu suflet mare, care în mijlocul celei mai cumplite dureri mi-a spus: „Frate Bogdane, Bunul Dumnezeu este lângă noi toți.” Doamne… ce poate fi mai greu decât pentru un părinte să-și ducă propriul copil pe ultimul drum?

Acestea sunt cele mai grele momente ale vieții, clipe care ne arată cât de mici sunt nemulțumirile noastre zilnice. Să nu ne mai plângem că nu avem una sau alta, că ne lipsesc lucruri materiale sau dorințe trecătoare… atâta timp cât avem viață, copii, familie și oameni dragi lângă noi, avem totul.

Îmbrățișați-vă copiii, iubiți-i, spuneți-le în fiecare zi cât de mult contează… mâine poate fi prea târziu. Să fim cu toții alături de familia părintelui Ioan în aceste clipe sfâșietoare. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe îngerul Matei și să aducă mângâiere acolo unde durerea nu are margini”.

”Cerul s-a deschis astăzi… Pentru a primi un înger prea curat pentru această lume. Matei, un copil de doar 14 ani, a plecat mult prea devreme dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, tăcere și o durere care apasă pe fiecare inimă prezentă la Mănăstirea Buciumeni. La finalul slujbei de înmormântare, mesajul transmis de ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, rostit de consilierul Andrei Mocanu, a fost o adevărată lecție de viață pentru noi toți. O chemare la trezire sufletească… Să nu mai punem preț pe cele materiale, trecătoare și fără valoare în fața morții, ci pe suflet, milostenie, ajutorul oferit aproapelui și faptele bune. Astăzi, durerea a fost mare… prea mare. Un copil a devenit înger, iar cerul s-a îmbogățit, în timp ce pământul a rămas mai sărac. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe îngerul Matei și să dea putere familiei îndurerate. Nu uitați: trăiți frumos, faceți bine, iubiți mai mult. Mâine poate fi prea târziu” a scris apoi blogerul.