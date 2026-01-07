Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină

În 6 ianuarie, mașina condusă de o preoteasă din Suceava, în care se aflau cei cinci copii ai ei, a derapat. A rupt balustrada de la marginea drumului și a căzut în gol, șase metri. Jandarmii au intervenit pentru salvarea celor șase pasageri, după ce au văzut parapetele rupt. Toți au ajuns în stare gravă la spital.

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei 10:00, într-o curbă ușoară, după ce șoferița a pierdut controlul direcției de mers. După ce a derapat, mașina a trecut de parapete și a căzut în albia râului Bistriţa.

Norocul familiei preotului, un jandarm

În mașină se aflau o preotească din Vatra Dornei, în vârstă de 38 de ani, și copiii ei: un adolescent de 17 ani și alți patru frați mai mici, pe bancheta din spate. Norocul lor a fost că fix atunci a trecut pe acolo o patrulă de jandarmi care a și observat balustrada ruptă.

Unul dintre jandarmii din patrulă trecuse în drum spre muncă prin zonă, iar balustrada era intactă. În timpul patrulării, el a observat că lipsesște balustrada și a spus să meargă să verifice. ”Băiatul, care era cel mai grav, era jumătate ieşit din maşină. L-am scos, după care am văzut că şi celelalte victime erau mobile, adică nu erau încarcerate şi am mai scos trei dintre ele până au venit colegii de la ISU”, a spus jandarmul Toma Vangu, conform Observator.

Toți copiii preotului, duși la spital în stare gravă

Victimele au ajuns inițial la spitalul din Vatra Dornei, apoi au fost transportate în Suceava:

”O mamă, în vârstă de 38 de ani, victima unui accident rutier cu traumatism cranio-cerebral sever, agitată, o contuzie toraco-abdominală şi coapsă stângă aflată momentan în investigaţii. Sunt şi trei copii, unul în vârstă de 17 ani, tot cu stare generală gravă, intubat orotraheal. Un pacient pediatric în vârstă de trei ani, tot cu traumatism cranio-cerebral sever şi membru inforior stâng. Şi un pacient, un copil de un an, tot cu traumatism cranio-cerebral sever, cu echimoze multiple la nivel cefalic şi membru inferior stâng”, a declarat Monica Terteliu, purtător de cuvânt al spitalului.

Tragedia se repetă. ”Niciodată nu se curăță drumul”

Martorii spun că era polei pe pod, dar și că tragedia s-a petrecut și anul trecut și se va mai întâmpla. ”Niciodată nu se curăţă străzile. Azi dimineaţă, când am circulat eu în centru, era polei, nu puteai să stai cu picioarele pe asfalt. Niciodată nu se curăţă drumul, niciodată nu se face nimic. Adică ne descurcăm aşa cum putem noi”, spun martorii, conform sursei citate.

Fiul de 14 ani a murit

De Bobotează, preotul, tatăl celor cinci copii, a primit vestea tragică: băiatul adolescent, de aflat în starea cea mai gravă, a murit în timp ce aștepta o ambulanță cu medic pentru a fi transportat, și el, în Suceava. Ceilalți patru fuseseră deja trimiși la Suceava, unde au fost operați.

Starea victimelor s-a agravat considerabil, au fost solicitate ambulanțe, pentru transfer. Pentru adolescentul de 14 ani însă salvarea nu a mai venit, s-a așteptat o ambulanță cu medic, iar, între timp, starea sa s-a agravat dramatic.

A fost resuscitat în timpul operației

”Am zis să facem maximum cât putem noi face pentru salvarea vieţii. Adică, să încercăm printr-o intervenţie chirurgicală. Manevrele astea de resuscitare au fost făcute pe tot parcursul intervenţiei chirurgicale şi ulterior în postoperator şi, după aproximativ o oră şi jumătate, s-a constatat că sunt inutile manevrele şi atunci s-a declarat decesul”, a declarat dr. Cristian Rusu, medic chirurg şi director medical la Spitalul Municipal Vatra Dornei.

Preotul plecase la biserică cu unul dintre copii, așteptând restul familiei la slujba de Bobotează. El a fost anunțat de tragedie chiar în timpul slujbei. Întreaga familie obișnuia să fie prezentă la slujbă: ”Nişte copilaşi drăgălaşi. Dânsa, soţia lui, era pornită să vină la biserică la sfinţirea aghesmei. Să vină spre biserică cu copilaşii şi nu a mai ajuns”, a spus un credincios.

Bărbatul care l-a anunțat pe preot a spus, pentru Observator: ”Am şi alergat la biserică, am fugit în altar, părinte... nici nu ştiam cum să-i zic, nici nu ştiam ce s-a întâmplat, când am văzut accidentul m-am şi speriat. Zic că o fi ceva grav după cum am văzut maşina, mi-a arătat-o în poză. A sărit în maşină şi a plecat”.

Ultimele informații arată că doi dintre copii, de trei și opt ani, sunt stabili acum. Adolescentul de 17 ani și un copil de un an sunt încă la ATI.

”Sunt în continuare monitorizaţi, sunt sedaţi, au suferit intervenţii chirurgicale şi momentan starea lor este gravă. Şi mama a suferit o intervenţie chirurgicală în cursul zilei de ieri, este şi ea în continuare pe Terapie Intensivă sub supraveghere cu un prognostic rezervat” a transmis Monica Terteliu, purtător de cuvânt SJU Suceava, conform sursei citate.