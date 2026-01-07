Gabriel Bumbăcea a murit la câteva zile după ce fusese rănit într-un accident rutier produs pe DN10. Accidentul s-a produs pe 2 ianuarie, în localitatea buzoiană Cândești. Gabriel Bumbăcea era pasager în mașina unui prieten, un băiat în vârstă de 20 de ani, din aceeași localitate. Șoferul conducea periculos.

Cum se poate ca Gabriel Bumbăcea să moară după o fractură de femur?

DC News a analizat cauzele morții lui Gabriel Bumbăcea, la nivel de ipoteză. Încă nu avem cauzele oficiale, dar se conturează variantele expuse în rândurile de mai jos.

S-au rupt oasele mari, femurul. Sau poate nu femurul, ci alt os, în urma traumatismului rutier. Dacă nu se intervine pentru stabilizarea fracturii, indiferent de metodă, și nu se imobilizează corect, oasele continuă să se miște. Fie că vorbim de ghips, fie de aparate precum plăci, șuruburi sau proteze.

Dacă nu se face o fixare corectă, fie cu șuruburi, fie cu plăci, iar oasele sunt doar puse în ghips, fragmentele osoase pot rămâne nealiniate și fără contact. Din măduva osoasă pot rezulta fragmente grăsoase, emboli de grăsime, pentru că măduva este în principal grasă.

Se poate ajunge la embolie

Aceste fragmente pot pătrunde în sânge, inclusiv în sistemul venos, unde există și sângerare locală, apoi ajung în plămâni și pot produce embolie pulmonară. Embolia pulmonară este o urgență critică: Pacientul nu mai respiră. Cheagurile pot ajunge și în inimă sau chiar în creier.

Acesta este unul dintre riscurile majore ale fracturilor de oase mari: Embolia grăsoasă. Riscul crește dacă pacientul este lăsat o vreme fără intervenție, iar oasele se mișcă, se freacă între ele și lezează vasele de sânge.

Embolia grăsoasă se poate produce imediat, în momentul fracturii, la spital, în timpul operației sau dacă intervenția este amânată o zi

Aceasta este situația. Răspunderea este a medicului curent. Se pot invoca multe scuze: Gărzi insuficiente, personal obosit, prea puțini medici.

În astfel de cazuri, nu este vorba doar de alinierea oaselor, ci de fixare și imobilizare, uneori prin intervenție chirurgicală. Poate a fost un singur chirurg ortoped de gardă, obosit, cu mai multe cazuri grave. Mai fusese și un alt traumatism în aceeași mașină. Este posibil să nu fi fost suficient personal pentru o operație imediată, iar atunci s-a ales fixarea temporară.

Poate pacientul era sub influența unor substanțe - de la alcool până la anticoagulante - și nu se putea face anestezia imediat. Sau poate nu era anestezist disponibil sau erau ocupați cu alte urgențe.

De ce s-a temporizat intervenția?

Poate nu existau plăci, șuruburi sau alte dispozitive necesare. De aceea trebuie analizat de ce s-a temporizat intervenția și cât timp permit ghidurile medicale să fie lăsat un pacient în această stare.

Dacă nu era o fractură deschisă sau una într-un punct extrem de periculos, se putea lăsa temporar în ghips. Dar nu știm încă ce analize s-au făcut și dacă starea pacientului permitea operația. Analizele sunt esențiale, mai ales la un tânăr de 20 de ani, unde contraindicațiile sunt rare, dar pot exista, de exemplu din cauza consumului de alcool. Poate avea și alte afecțiuni și lua anticoagulante. Toate acestea ar fi putut justifica o amânare. Sau poate au fost lipsuri administrative, lipsă de personal sau aglomerație.

Poate medicul a decis că nu este nevoie de operație imediată și că poate rămâne în atelă sau ghips, fiind tânăr. Cauzele pot varia de la lipsuri administrative și condiții neprielnice, până la neglijență sau chiar malpraxis. Sau pur și simplu ghinion. De la lipsă de personal și resurse, până la o posibilă eroare medicală, orice este posibil. Dar până la concluzii definitive mai este mult, iar lucrurile trebuie analizate calm și profesionist.