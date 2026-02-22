Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare

Iată lista principalilor laureaţi ai celei de-a 79-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), organizată duminică, 22 februarie, la Royal Festival Hall din Londra.

Evenimentul a fost prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming şi a fost transmis de postul BBC One şi pe platforma de streaming iPlayer, notează Agerpres.

Lista câștigătorilor la premiile BAFTA

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

Cel mai bun film britanic: „Hamnet”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another”)

Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo („I Swear”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley („Hamnet”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn („One Battle After Another”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Wunmi Mosaku („Sinners”)

Cel mai bun scenariu original: „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: „One Battle After Another”

Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: „Sentimental Value” (Norvegia)

Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin”

Cel mai bun lungmetraj animat: „Zootropolis 2”.

