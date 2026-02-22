Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare

Duminică seară, 22 februarie, au fost decernate premiile celei de-a 79-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA).
Iată lista principalilor laureaţi ai celei de-a 79-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), organizată duminică, 22 februarie, la Royal Festival Hall din Londra.
Evenimentul a fost prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming şi a fost transmis de postul BBC One şi pe platforma de streaming iPlayer, notează Agerpres.
Cel mai bun film: „One Battle After Another”
Cel mai bun film britanic: „Hamnet”
Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another”)
Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo („I Swear”)
Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley („Hamnet”)
Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn („One Battle After Another”)
Cea mai bună actriţă în rol secundar: Wunmi Mosaku („Sinners”)
Cel mai bun scenariu original: „Sinners”
Cel mai bun scenariu adaptat: „One Battle After Another”
Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: „Sentimental Value” (Norvegia)
Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin”
Cel mai bun lungmetraj animat: „Zootropolis 2”.
de Anca Murgoci