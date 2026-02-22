€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare
Data publicării: 23:36 22 Feb 2026

Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare
Autor: Iulia Horovei

premiile bafta Premiile BAFTA, 22 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Duminică seară, 22 februarie, au fost decernate premiile celei de-a 79-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA).

Iată lista principalilor laureaţi ai celei de-a 79-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), organizată duminică, 22 februarie, la Royal Festival Hall din Londra. 

Evenimentul a fost prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming şi a fost transmis de postul BBC One şi pe platforma de streaming iPlayer, notează Agerpres.

Lista câștigătorilor la premiile BAFTA

Cel mai bun film: „One Battle After Another”

Cel mai bun film britanic: „Hamnet”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another”)

Cel mai bun actor în rol principal: Robert Aramayo („I Swear”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley („Hamnet”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn („One Battle After Another”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Wunmi Mosaku („Sinners”)

Cel mai bun scenariu original: „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: „One Battle After Another”

Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: „Sentimental Value” (Norvegia)

Cel mai bun documentar: „Mr Nobody Against Putin”

Cel mai bun lungmetraj animat: „Zootropolis 2”.

Citește și: Topul celor mai premiate filme în 2025: Producția care conduce clasamentul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

premiile BAFTA
castigatori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 34 minute
Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva
Publicat acum 57 minute
Lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2026: Cine a ridicat trofeul cel mare
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Preşedintele CJ Ilfov cere 5% din impozitul pe venit estimat al Bucureștiului: Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului Capitalei
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Caz suspect în Deva: Doi bărbați au fost descoperiți morți, după un apel către Poliție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 31 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close