Data publicării:

Veneția 2025: Politică versus visare

Autor: Magda Mihăilescu | Categorie: Cultura
Actrița Emanuela Fanelli, prezentatoarea ceremoniilor de deschidere și închidere. Începând cu acest an, festivalul a renunțat la termenul consacrat de madrina (nașa). (foto- Labiennale)
Întâi, am răspuns cu propria-mi nedumerire văzând motto-ul ales de directorul Alberto Barbera în cuvântul său către festivalieri: "Nu vă pot oferi decât perplexitate", de la Borges citire.

Rândurile care au urmat, alăturate altor expresii ale propriilor noastre trăiri în lumea în care ne este dat să ne aflăm astăzi, justifică sinceritatea perplexității borgesiene. Ca cinefili ne pun pe gânduri extinderea platformelor care ne țin în casă, amenințările- chipurile binevoitoare- ale Inteligenței artificiale, pierderea punctelor de reper.

Ca locuitori ai planetei ne neliniștesc instabilitatea, confuziile care macină societatea și, mai mult ca orice, recursul la violență, în fața căruia politica dă de atâtea ori, neputincioasă, din umeri. Un mare festival cum este Mostra del cinema nu poate fi ferit de furtună, într-o epocă fără adăposturi posibile.

Oricât ar fi cinematograful o artă a visării cu ochii deschiși, actuala ediție, a 82-a, care se va inaugura în această seară, a dorit să deschidă poarta principală politicului. Cel puțin așa se anunță. Cu numai cinci zile în urmă, câteva sute de cineaști din întreaga lume au trimis o scrisoare deschisă organizatorilor, prin care cer ca festivalul să ia "o atitudine clară, lipsită de ambiguități", împotriva a ceea ce ei numesc genocid și purificare etnică în Gaza.

În aceste zile reflectoarele sunt îndreptate către Festivalul de la Veneția - se mai spune în amintita scrisoare. Ne pândește pericolul de a asista la un alt eveniment major rămas indiferent la o tragedia umană, civilă și politică". Aici, semnatarii, printre care îi aflăm pe Ken Loach, Toni Servillo- protagonstul filmului de dechidere, Grazia, al lui Paolo Sorrentino - Audrey Diwan, Charles Dance, cuplul de cineaști palestinieni Arab și Tarzan Nasser , câștigători la Cannes, secțiunea Un certain regard, cu Once Upo a Time in Gaza - au cam exagerat.

Cineastul american Alexander Payne , președintele juriului internațional Foto - Labiennale)

Unul dintre filmele selecționate în Competiție și intens lăudate de directorul festivalului, Alberto Barbera, este The Voice of Hind Rajab, al regizorului tunisian Kaouther Ben Hania, reconstituire a tragediei fetiței de numai 5 ani, Hind Rajab, ucisă anul trecut în Gaza de forțele israeliene.

Nu, nu se poate spune că festivalul rămâne închis într-un cinema al visării, atâta timp cât pe ecranele sale vor trece narațiuni din centrul cărora nu lipsesc imagini ale amenințării cu arme atomice, ale războiului din Ucraina, ale dictaturii din multe țări ale lumii. Mulți sunt nerăbdători să vadă cum vor fi fost percepute ecourile strictei contemporaneități într-un film care ni-l propune pe Putin drept Magul de la Kremlin, într-o ecranizare de Olivier Assayas a bestsellerului cu același nume semnat de Giuliano da Empoli. În rolul lui Putin - Jude Law.

Dacă ediția actuală dă Cezarului ce-i al Cezarului, înțelegând prin asta politicul înscris la ordinea zilei, festivalul, prin amploarea numelui său, rămâne o oglindă a mișcărilor cinematografului, a creativității și căutărilor artiștilot consacrați, a energiei unor forțe nou apărute. Este de ajuns să amintim nume binecunoscute, precum Guillermo del Toro, Jim Jarmush, Yorgos Lanthimos (câștigătorul Leului de aur 2023), François Ozon, Paolo Sorrentino, Gus van Sant, Julian Schnabel, Park Chan-wook, Luca Guadagnino.

Plasarea Mostrei într-un arc de timp privilegiat, început de sezon (spre deosebire de Cannes, căruia îi revine sfârșitul unui sezon) înseamnă și norocul de a primi pentru selecție multe premiere mondiale. Este și o șansă de a compune relativ mai ușor echipa juraților, de a anunța cu multă vreme înainte numele președintelui. Știam, încă din primăvară, că lui Alexander Payne, cunoscutul cineast-cinefil american, îi va reveni această cinste.

"Este o imensă onoare și bucurie să fac parte din juriul de la Veneția - va spune el. Deși trebuie să mărturisesc stinghereala mea ca regizor aflat în situația de a confrunta un film cu altul, de a opune unul altuia, mă înclin în fața istoriei aproape centenare a Mostrei del cinema care celebrează, cu o voce atât de puternică, cinematograful ca artă. Nu aș putea să fiu mai încântat decât sunt acum".

Îi va avea drept coechipieri pe Stéphane Brizé, cunoscutul regizor și scenarist francez, Maura Delpero (Italia) câștigătoare a unui Leu de bronz anul trecut pentru surprinzătorul Vermiglio, Cristian Mungiu, aflat la a doua experiență de jurat în principala competiție a unui mare festival, după cea de la Cannes, Mohammad Rasoulof, proeminentul cineast iranian, actrița braziliană Fernanda Torres, protagonista filmului I'm Still Here al lui Walter Salles, distins cu Oscarul pentru scenariu 2024, actrița Zhao Tao (China), deținătoarea unui premiu David di Donatello.

27 aug 2025, 10:07
