Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, răspunde SUA, după noile amenințări ale lui Trump
Data publicării: 22:32 04 Ian 2026

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, răspunde SUA, după noile amenințări ale lui Trump
Autor: Ioan-Radu Gava

mette-frederiksen_72429800 Foto: Agerpres
 

Şefa guvernului danez cere SUA „să înceteze ameninţările contra unui aliat istoric“.

Şefa guvernului danez Mette Frederiksen le-a cerut duminică SUA "să înceteze ameninţările lor contra unui aliat istoric", după noi declaraţii ale lui Donald Trump care a spus că SUA au "în mod absolut nevoie" de Groenlanda, informează AFP.

"Trebuie să le spun foarte clar SUA: este total absurd să afirmi că SUA trebuie să preia controlul asupra Groenlandei", a declarat lidera daneză într-un comunicat, după ce preşedintele american a reiterat că vrea să aducă sub control american acest teritoriu danez, pentru apărarea SUA.

La sfârşitul lui decembrie, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ţara sa are nevoie de Groenlanda din motive de "securitate naţională" şi a adăugat că Danemarca nu investeşte în acest teritoriu, după ce înainte de aceasta numise un emisar special pentru a aborda problemele legate de insulă.

CITEȘTE ȘI              -               Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Preşedintele Donald Trump a făcut aceste declaraţii într-o conferinţă de presă la reşedinţa sa privată de la Mar-a-Lago (Florida), după ce îl desemnase pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, ca emisar special al SUA pentru Groenlanda.

Desemnarea lui Landry a stârnit reacţii puternice la Copenhaga şi Nuuk, unde atât autorităţile daneze, cât şi guvernul autonom al Groenlandei au reiterat că insula nu este de vânzare şi au cerut respect pentru suveranitatea lor.

Preşedintele Trump a afirmat de mai multe ori că SUA "au nevoie" de Groenlanda, o insulă bogată în resurse naturale, şi a sugerat chiar că ar putea explora opţiuni pentru ca aceasta să treacă sub jurisdicţie americană.

Comentarii

