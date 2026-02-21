Invitatul săptămânii la De Ce Citim, află-i povestea/ VIDEO

Sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și artistul Aurelian Cezar Țolescu, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cântecele, proza și cariera invitatului.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!