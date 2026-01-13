€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Stiri Duşmanul nr.1 pe şosea în timpul iernii. Analiza accidentului preotesei din Suceava
Data publicării: 09:02 13 Ian 2026

EXCLUSIV Duşmanul nr.1 pe şosea în timpul iernii. Analiza accidentului preotesei din Suceava
Autor: Doinița Manic

accident preoteasa copii Suceava Imagine cu mașina preotesei, rănită grav alături de copii, după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu. Foto: Facebook Părintele Vasile Ioana

DC Conducem începe 2026 în forţă. Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii, vine cu noi informaţii şi analize. 

 

Ce concluzii pot fi trase după groaznicul accident din judeţul Suceava, unde o maşină condusă de soţia unui preot s-a răsturnat de pe un pod? În urma accidentului, unul dintre copiii familiei a murit, iar şoferiţa şi ceilalţi copii sunt în stare gravă la spital. 

  • Care este duşmanul nr.1 al şoferilor pe şosea, în timpul iernii? 
  • De ce există diferenţe majore între circulaţia pe şosea normală şi pe poduri în timpul iernii?
  • Cât de importantă este deszăpezirea completă a autoturismului înainte de plecarea la drum?
  • Un român, şofer de TIR, a provocat un accident într-un tunel din Austria. Cum se ajunge în astfel de situaţii? 

Toate acestea şi multe altele le aflaţi de la Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, transmisă marţi, 13 ianuarie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau propuneri de subiecte pentru emisiune, ni le puteţi trimite la adresa de e-mail dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dc conducem
titi aur
accident suceava
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
FOTO Steaua care lasă în urmă o explozie de culori. Fenomen cosmic rar descoperit de cercetători
Publicat acum 29 minute
Număr record de vize revocate de Trump, de la preluarea celui de-al doilea mandat în fruntea SUA
Publicat acum 36 minute
Cutremur în România, marți dimineață: Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Publicat acum 51 minute
Unde fugim de ger: Destinațiile de vacanță recomandate de Traian Bădulescu. "Când la noi e iarnă, la ei e vară"
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Vremea până pe 9 februarie. Cod Galben de ger în 22 de județe: Temperaturi minime de -13 grade
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 17 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 11 Ian 2026
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close