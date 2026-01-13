Ce concluzii pot fi trase după groaznicul accident din judeţul Suceava, unde o maşină condusă de soţia unui preot s-a răsturnat de pe un pod? În urma accidentului, unul dintre copiii familiei a murit, iar şoferiţa şi ceilalţi copii sunt în stare gravă la spital.

Care este duşmanul nr.1 al şoferilor pe şosea, în timpul iernii?

De ce există diferenţe majore între circulaţia pe şosea normală şi pe poduri în timpul iernii?

Cât de importantă este deszăpezirea completă a autoturismului înainte de plecarea la drum?

Un român, şofer de TIR, a provocat un accident într-un tunel din Austria. Cum se ajunge în astfel de situaţii?

