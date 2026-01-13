DC Conducem începe 2026 în forţă. Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii, vine cu noi informaţii şi analize.
Ce concluzii pot fi trase după groaznicul accident din judeţul Suceava, unde o maşină condusă de soţia unui preot s-a răsturnat de pe un pod? În urma accidentului, unul dintre copiii familiei a murit, iar şoferiţa şi ceilalţi copii sunt în stare gravă la spital.
Toate acestea şi multe altele le aflaţi de la Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, transmisă marţi, 13 ianuarie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, pe Facebook şi pe Youtube.
Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau propuneri de subiecte pentru emisiune, ni le puteţi trimite la adresa de e-mail dcconducem@gmail.com.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci