Subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu, de la Biroul de Protecție a Animalelor Iași, este invitatul lui Tudor-Tim Ionescu, vineri, 30 ianuarie 2026, începând cu ora 19:00, la DC Anima.

Principalele subiecte de dezbatere din ediția de săptămâna aceasta sunt:

Cum acționează Poliția Animalelor în Iași;

Sancțiuni pentru persoanele violente cu animalele;

Rolul educației în protecția animalelor;

Colaborarea cu asociațiile de protecție a animalelor;

Petiții vs. sesizări în protecția animalelor.

Emisiunea va fi transmisă, vineri seara, pe Facebook și YouTube DC News, începând cu ora 19:00. Rămâneți alături de noi!