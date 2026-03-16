Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, anulate de CCR, a fost invitatul jurnalistei Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus, unde a vorbit, printre altele, despre ”țara Dubai”.

”Și pentru a înțelege foarte clar lucrurile, haideți să luăm un exemplu pe care toată lumea îl are pe buze, dar nimeni nu înțelege despre ce este vorba. Dubai. Dubai este țara aurului, corect? Așa e cunoscută, generic. Toată lumea își face concedii acolo, românii își iau case și nu numai românii. Se mută acolo. Într-o situație foarte complicată internațional pe care o trăim astăzi, nu trebuie să le tai curentul. Când se va arunca o bombă pe instalațiile de desalinizare a apei s-a încheiat filmul. Eu nu le doresc, dar țara aceea nu are nimic. De aceea am spus să producem. Dacă dacă tu nu produci nimic, nu ești nimic” spune Călin Georgescu.

Dubaiul este un oraș din Emiratele Arabe Unite, cel mai populat din cele șapte emirate și, într-adevăr, al doilea cel mai mare centru de tranzacționare fizică a aurului la nivel mondial, fiind numit și ”capitala” aurului.

