DCNews Politica Kelemen Hunor îl pune în scaunul lui pe Ciprian Ciucu: Nu știu de ce se omoară pentru ce va face UDMR/ Reacția lui Ilie Bolojan
Data publicării: 11 Mai 2026

Kelemen Hunor îl pune în scaunul lui pe Ciprian Ciucu: Nu știu de ce se omoară pentru ce va face UDMR/ Reacția lui Ilie Bolojan
Autor: Irina Constantin

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o replică tăioasă pentru primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București, care a spus că ar fi de acord cu un Guvern minoritar PSD - UDMR - Minorități naționale, pe care PNL să-l voteze cu anumite condiții, ca apoi liberalii să rămână în Opoziție. 

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o replică tăioasă, la un post de televiziune, în replică pentru primarul general: ”Domnul Ciucu are o capitală de gestionat. Nu știu de ce se omoară pentru ce va face UDMR sau nu va face. Are o capitală frumoasă, care trebuie gestionată. Cred că are destulă treabă domnul Ciucu”

Ciprian Ciucu este și prim-vicepreședinte al PNL. 

Și Ilie Bolojan, liderul PNL, a spus, în această seară, la Digi24, că, dacă se va ajunge la a discuta un astfel de guvern ”vom lua deciziile de rigoare”, ”dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de Guvern”. ”Nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră” mai consideră Ilie Bolojan. 

kelemen hunor
ciprian ciucu
coalitie de guvernare
