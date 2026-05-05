Moțiune de cenzură: Simion a început cu critici la adresa lui Nicușor Dan, deși votul de azi e pentru Bolojan

Deși astăzi se votează moțiunea de cenzură față de Guvernul Bolojan, depusă de parlamentarii AUR, PSD și PACE, George Simion a preferat să îl atace pe președintele Nicușor Dan în debutul discursului său din plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

„Astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președenție sub Nicușor Dan.

George Simion: Nicușor Dan alege astăzi să îl sacrifice pe loialul tovarăș de drum

Imaginea este una neagră. Deznădejde, sărăcie și dezbinare. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să îl sacrifice pe loialul tovarăș de drum care se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Nu a fost ușor, a fost Nicușor”, a spus George Simion, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, abia apoi vorbind și despre moțiunea de cenzură ce urmează a fi votată și nemulțumirile legate de Guvernul Bolojan.

Replica lui Nicușor Dan pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui

Reamintim că acum câteva zile președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe Nicușor Dan că încalcă Constituția dacă va refuza să desemneze un premier din partea viitoarei alianțe dintre PSD și AUR. Ulterior, președintele României i-a dat o replică.

„Îmi doresc ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale și voi acționa în acest sens. Despre suspendare nu cred că este o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism foarte important prin care Parlamentul și apoi cetățenii sancționează președintele care încalcă Constituția”, a spus Nicușor Dan.