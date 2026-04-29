”Șansele lui Ilie Bolojan de a rămâne la putere s-au evaporat”. Avertismentul lui Bogdan Chirieac despre ce va fi după: vom lua 1 euro cu 6-7 lei

Înaintea votului pe moțiunea de cenzură care urmează să fie dezbătută marți, 5 mai, apar informații privind o serie de manevre politice în jurul premierului Ilie Bolojan, în încercarea de a-și asigura rămânerea în funcție. Potrivit unor surse citate de România TV, acesta ar fi contactat parlamentari din formațiuni mai mici, partide suveraniste precum POT și SOS, cărora le-ar fi făcut diverse promisiuni politice în schimbul susținerii în Parlament.

Aceleași informații indică faptul că demersurile ar fi fost respinse până în acest moment, fără ca vreun parlamentar să accepte oferta. În paralel, Bolojan s-ar coordona cu PNL, formațiunea pe care o conduce, dar și cu USR, transmițându-le parlamentarilor să nu participe la ședința din ziua votului. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 253 de parlamentari, în condițiile în care pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi. Subiectul a fost comentat de analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenție la România TV, unde a explicat care va fi deznodământul și de ce.

"Nu cred că o să apară mișcări spectaculoase"

„Din momentul în care PSD și AUR au depus împreună, că aici e cheia, o moțiune de cenzură, șansele lui Bolojan s-au evaporat. Dacă fiecare dintre cele două partide își depunea propria moțiune de cenzură, atunci era foarte probabil ca domnul Bolojan să rămână. Acum e un număr uriaș de voturi în Parlament împotriva domnului premier. Șansele ca acesta să rămână la putere sunt minime în acest moment. Nu văd cine poate interveni. Chiar dacă weekendul e lung și vine și vacanța de 1 Mai, nu cred că o să apară mișcări spectaculoase de trădare sau altceva. Totodată, președintele Dan acționează exact cum trebuie să acționeze președintele României. Nu a făcut presiuni, nu a ieșit să ia apărarea lui Bolojan, nu a ieșit să condamne PSD-ul, pur și simplu își face treaba de președinte. După căderea premierului o să avem alte probleme pe cap, precum o posibilă criză politică accentuată și relansarea economică. Relansarea economică, cu taxele și impozitele actuale, este imposibilă. Acolo trebuie luate măsuri fundamentale. În acest moment, ideea este cine va veni și cum va arăta viitorul guvern. Dacă nu mergem tot către o coaliție, cum a fost și acum, așa-numita coaliție proeuropeană, cu un premier nominalizat foarte repede de președintele Dan, vom avea, într-o lună, 1 euro de 6–7 lei și riscăm încetare de plată în câteva luni. Acolo mergem, pentru că, în momentul acesta, tot ce înseamnă investitor, companie străină aflată în România și-a pus investițiile la frigider. Nimeni nu știe ce se va întâmpla, nici noi nu știm încotro ne îndreptăm”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Kelemen Hunor spune că o moțiune de cenzură trebuie să vină și cu o alternativă de guvernare

